كريستيانو رونالدو يرد على تقارير رحيله عن يوفنتوس عقب التتويج بلقب الدوري الإيطالي (فيديو)

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على الرد على شائعات رحيله عن فريقه الموسم المقبل، مؤكدًا سعادته بتحقيق لقب الدوري في أول موسم له مع ”اليوفي“.

كريستيانو انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 115 مليون يورو، بعد 8 سنوات في النادي الملكي.

وأحرز يوفنتوس لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي بعد انتصاره 2-1 على ضيفه فيورنتينا اليوم السبت ليحسم تتويجه قبل خمس مباريات من النهاية.

كريستيانو رونالدو : بنسبة 1000% انا في يوفنتوس في العام المقبل.

pic.twitter.com/AdUebxkzTv — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) April 20, 2019

وقال النجم البرتغالي عقب اللقاء: ”هذا هو عامي الأول في يوفنتوس وفزت باللقب الثاني، أنا سعيد بأني أول لاعب يفوز باللقب في ثلاثة دوريات مختلفة“.

وأضاف: ”علينا أن نتخطى الأمر، نحن خرجنا من دوري الأبطال، ولكن علينا أن نتخطى ذلك“.

وشدد: ”أنا سعيد بالفوز بلقبين مع يوفنتوس، لقد لعبنا بشكل جيد في دوري الأبطال، لكن في الموسم المقبل سنكون أفضل، أنا بنسبة 1000% في يوفنتوس في الموسم المقبل، الصحف تريد أن تكتب فقط، ولكن هذا غير مهم، والآن علينا الاحتفال بهذه البطولة“.

وأوضح: ”هناك الكثير، والكثير منا يعمل من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، يجب أن تكون محظوظًا ومميزًا“.

واختتم: ”سنحاول العام المقبل الفوز بدوري الأبطال، وسنعود من جديد“.

كريستيانو الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس اليوم، أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز ببطولة الدوري في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا.

وحقق البرتغالي لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد من قبل، كما كرر ذلك أثناء ارتدائه قميص ريال مدريد، والآن مع يوفنتوس.