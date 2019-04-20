شاهد فرحة كريستيانو رونالدو ولاعبي يوفنتوس بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي (فيديو)

احتفل لاعبو يوفنتوس بشكل رائع مع جماهير فريقهم إثر تتويجهم بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي والخامسة والثلاثين في تاريخه.

وقلب يوفنتوس الطاولة على ضيفه فيورنتينا، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.

فرحة كريستيانو باللقب ????????????❤️ pic.twitter.com/0QhnyLOBoJ — الكرة الكرستاويه (@CR7_G0AT) April 20, 2019

تقدم فيورنتينا بهدف عن طريق الصربي نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 6 من زمن اللقاء.

وعاد يوفنتوس بهدفين عبر البرازيلي أليكس ساندرو والأرجنتيني غيرمان بيزيلا لاعب فيورنتينا بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 37 و53.

بهذه النتيجة، ابتعد يوفنتوس بالقمة وحصد اللقب بعد أن وسع الفارق مع نابولي لـ 20 نقطة ووصل للنقطة 87، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز العاشر.

وقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحاته عقب المباراة: ”أنا سعيد في يوفنتوس، الموسم المقبل سيكون موسم مختلف أنا متأكد من ذلك“.

مع انه ما يحتاج تأكيد، لكن حلو انك تسمع الدون يقولها ويفكنا من خزعبلات الصحافه الي طلعت الايام الي راحت#يوفنتوسpic.twitter.com/3OhYJancTJ — صالح | Hilal-Juve (@saleh_hilal77) April 20, 2019

إحتفالية اللاعبين مع الجمهور بحسم لقب الدوري pic.twitter.com/JB9U0FCKfR — صفحة اليوفنتوس (@yousifhraim) April 20, 2019