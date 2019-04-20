شاهد فرحة كريستيانو رونالدو ولاعبي يوفنتوس بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي (فيديو)

شاهد فرحة كريستيانو رونالدو ولاعبي يوفنتوس بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

احتفل لاعبو يوفنتوس بشكل رائع مع جماهير فريقهم إثر تتويجهم بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي والخامسة والثلاثين في تاريخه.

وقلب يوفنتوس الطاولة على ضيفه فيورنتينا، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.

تقدم فيورنتينا بهدف عن طريق الصربي نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 6 من زمن اللقاء.

وعاد يوفنتوس بهدفين عبر البرازيلي أليكس ساندرو والأرجنتيني غيرمان بيزيلا لاعب فيورنتينا بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 37 و53.

بهذه النتيجة، ابتعد يوفنتوس بالقمة وحصد اللقب بعد أن وسع الفارق مع نابولي لـ 20 نقطة ووصل للنقطة 87، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز العاشر.

وقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحاته عقب المباراة: ”أنا سعيد في يوفنتوس، الموسم المقبل سيكون موسم مختلف أنا متأكد من ذلك“.

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