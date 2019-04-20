تورينو يعزز فرصه في بلوغ دوري أبطال أوروبا بفوزه على جنوى في الدوري الإيطالي

عزز تورينو من فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة بفوزه 1-صفر على جنوى، الذي ظلت جماهيره مبتعدة عن مساندة الفريق احتجاجًا على قيادة النادي وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت.

وسجل كريستيان أنسالدي هدف الفوز أمام ناديه السابق بعد أن سدد في المرمى من على حافة منطقة الجزاء بعد تهيئة أليكس برينجور الكرة له في الدقيقة 58.

وتقدم تورينو، المدين للحارس سالفتوري سيريجو بالفضل بعد أن تصدى بشكل رائع وبيد واحدة لمحاولة كريستيان كوامي قبل النهاية، إلى المركز السابع برصيد 53 نقطة متراجعًا بفارق 3 نقاط خلف ميلانو صاحب المركز الرابع قبل لقاء الفريقين معًا في 28 أبريل/ نيسان الجاري.

وكانت الجماهير تملأ نصف سعة استاد لويجي فيراريس، ولم يكن هناك أي لافتات أو أعلام مع مقاطعة الكثير من جماهير جنوى للمباراة، احتجاجًا على أسلوب إدارة الرئيس إنريكو برتسيوزي للنادي.

وقال برتسيوزي، أمس الجمعة، إنه يريد بيع النادي، وإنه يشعر بالإحباط الذي ينتاب الجماهير.

وأضاف:“أنا محبط مثل الجميع، لكن لا توجد أي عروض جادة (للشراء)“.

ولم يلعب تورينو من قبل في دوري أبطال بصيغته الحالية، لكنه شارك في كأس أوروبا موسم 1976-1977.