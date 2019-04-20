بارما يهدد أحلام ميلان الأوروبية ويفرض عليه التعادل في الدوري الإيطالي (فيديو)

فرض بارما التعادل 1/1 على ضيفه ميلان، في المباراة التي جمعتهما السبت، في افتتاح مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي، على ملعب إينيو تارديني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن صامويل كاستييخو سجل الهدف الأول في المباراة لميلان بضربة رأس رائعة في الدقيقة 69، مستغلًا كرة عرضية من خيسوس فيرنانديز سوسو.

لكن المدافع البرتغالي برونو ألفيس سجل هدف التعادل لبارما في الدقيقة 87، من ركلة حرة رائعة، سددها بقدمه اليمنى على يمين الحارس جيانلويجي دوناروما.

وحقق ميلان فوزًا وحيدًا في آخر 5 مباريات في الدوري الإيطالي، وخسر 3 مرات، مقابل تعادل.

ورفع التعادل رصيد ميلان إلى 56 نقطة في المركز الرابع، لكنه سيفقده حال فوز روما على إنتر ميلان الثالث، في قمة مباريات الجولة مساء اليوم.

في حين يملك بارما 36 نقطة في المركز الثالث عشر (مؤقتًا).