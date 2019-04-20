موعد مباراة إنتر ميلان وروما اليوم في الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر ميلان منافسه روما، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وتقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة إنتر ميلان وروما على قناة beIN SPORTS HD 4.

ويملك إنتر ميلان 60 نقطة في المركز الثالث، ويسعى لانتزاع النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين حصد روما 54 نقطة ويقبع في المركز الخامس، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2 على الملعب الأولمبي في روما.

وأعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، قائمة فريقه لمواجهة روما، وجاءت القائمة كالاَتي: ”هاندانوفيتش، باديلي، بيرني، دي فري، رانوكيا، أسامواه، سيدريك، ميراندا، دالبرت، دي أمبروزيو، سكرينيار، جاليارديني، فيتشينو، ناينغولان، جواو ماريو، بورخا فاليرو، بيريسيتش، إيكاردي، لوتارو مارتينيز، كيتا بالدي، بوليتانو، كاندريفا“.

في حين جاءت تشكيلة روما الذي يدربه كلاوديو رانييري، كالتالي: ”أولسين، فوزاتو، ميرانتي، خوان خيسوس، كولاروف، ماركانو، فازيو، فلورينزي، مانولاس، كريستانتي، بيليغريني، كوريتش، زانيولو، باستوري، نزونزي، ريكاردو، بيروتي، دجيكو، باتريك شيك، أوندير، كلويفرت، الشعراوي“.