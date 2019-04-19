واندا نارا تحسم مصير إيكاردي مع إنتر ميلان

قالت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان إنه سيبقى في الفريق الإيطالي ولا ينوي مغادرة النادي بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت وسائل إعلام محلية وعالمية بينها موقع ”كاليتشو ميركاتو“ عن نارا قولها إن إيكاردي لن يرحل بنهاية الموسم رغم الخلافات الأخير مع النادي.

وسُحبت شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني في فبراير/شباط الماضي بسبب المماطلة بتجديد عقده، وغاب عن مباريات الفريق نحو شهرين بداعي إصابته في ركبته.

ورغم أن إيكاردي هز الشباك في مواجهة جنوة من ركلة جزاء بعد عودته للفريق في الثالث من الشهر الحالي إلا أنه لم يسجل مرة أخرى.

ولا يزال مستقبل إيكاردي مع النادي موضع شك رغم أنه مرتبط بعقد ينتهي في 2021 ، حيث سعى ريال مدريد إلى التعاقد معه، لكن نارا قالت إنه يخطط للبقاء على الرغم من الشائعات المتعلقة برحيله المحتمل.

وقالت الحسناء واندا ”ماورو ما زال يسجل ، ويمضي قدمًا لأنه في بيته، وبات أكثر هدوءًا الآن، فهو يحتضن الجميع لأنه كان دائمًا يتمتع بعلاقة جميلة مع الجميع، وسيكون هنا في إنتر العام المقبل“.

وانضم إيكاردي إلى إنتر من سامبدوريا في العام 2013 بعد تسجيله 10 أهداف في موسمه الأول بالدوري ليسجل أكثر من 20 هدفًا في كل موسم قضاه مع إنتر، وكانت أفضل مواسمه 2017-18 عندما سجل 29 هدفًا في 34 مباراة في الدوري الإيطالي.

ويستضيف إنتر فريق روما، يوم السبت، في مباراة قد تكون حاسمة في تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري برصيد 60 نقطة ، بفارق 7 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 54 نقطة.