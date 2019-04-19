هل يكون نادي الهلال السعودي وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة؟

لا يبدو أن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس سيرحل عن النادي الإيطالي قريبًا، لكن موقع ”كاليتشو ميركاتو“ وضع نادي الهلال متصدر الدوري السعودي بين الوجهات المقترحة للهداف البالغ عمره 34 عامًا.

وبعد خيبة أمل لليوفي والوداع المبكر من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي، انتشرت شائعات بشأن رحيل ”الدون“ بعد خيبة أمله في بلوغ فريقه لقبل نهائي البطولة التي يحمل رقمها القياسي في عدد الأهداف.

وسيطر الفريق القادم من تورينو على الكرة الإيطالية، وفاز بلقب الدوري سبعة مواسم متتالية وتم تفسير تعاقده مع رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات في يوليو/ تموز الماضي، باعتباره إعلانًا صريحًا عن نواياه الأوروبية.

لكن كافة هذه الأحلام باتت في مهب الريح عقب خسارة يوفنتوس 2-1 على أرضه أمام أياكس، ليودع البطولة بخسارته 3-2 في مجموع المباراتين.

ونقل الموقع عن صحيفة ”لا روبابليكا“ تقريرًا يشير إلى أن رونالدو قد يودع السيدة العجوز في 2020؛ أي قبل عامين من انتهاء عقده.

وقد تم وضع عدة سيناريوهات للأندية التي من المرشح الانتقال لها، وبينها الهلال الذي سيمنحه راتبًا ضخمًا على الأرجح، خاصة وأن عمره سيتجاوز حينها 35 عامًا.

ومن بين الأندية المرشح انتقال رونالدو لها باريس سان جيرمان وبكين غوان الصيني، أو ربما يعود من حيث بدأ في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.