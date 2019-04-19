عناوين الصحف الرياضية العالمية.. حسم الليغا وصفقة ديبالا وإيكاردي التبادلية (صور)

شكلت مباريات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وتأهل ثنائي إنجلترا، آرسنال وتشيلسي، وفالنسيا الإسباني أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية التي اهتمت أيضًا بقمة برشلونة وليفربول المنتظرة في دوري الأبطال.

كما اهتمت الصحف بمقاطعة اللاعبين لوسائل الإعلام في إنجلترا بسبب العنصرية وتمرد دييغو كوستا وصفقات ريال مدريد وبرشلونة ومستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ”ماركا“ بمقاطعة دييغو كوستا لتدريبات أتلتيكو مدريد وتأهل فالنسيا لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب فياريال.

كما اهتمت الصحيفة بصفقة البرازيلي رودريغو الذي سيلتحق بريال مدريد في الصيف القادم من خلال رأي عدة خبراء في البرازيل حول موهبته في المراوغة وقيمته كلاعب شاب.



سبورت

ركزت الصحيفة على تألق الثنائي دي ليخت ودي يونغ رفقة أياكس والتي قادت الفريق الهولندي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يحاول برشلونة جمعهما معًا الموسم القادم في صفوفه بعدما تعاقد مع دي يونغ يحاول حسم صفقة الثاني.

كما تحدثت الصحيفة عن نصف نهائي دوري الأبطال والذي يجمع برشلونة وليفربول ومواعيده.

الصحيفة تحدثت عن معاندة دوري الأبطال لبيب غوارديولا منذ مغادرته لبرشلونة.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فريق برشلونة الذي يبدأ مشوار الثلاثية بحسم لقب الدوري الإسباني وكتبت ”أولًا الليغا“ وقبل مواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال.

كما تحدثت عن تمرد دييغو كوستا في أتلتيكو مدريد وعدم مشاركته في تدريبات فريقه.

اهتمت الصحيفة أيضًا بتأهل فالنسيا لنصف نهائي الدوري الأوروبي.



أس

اهتمت الصحيفة بصفقة الصربي لوكا يوفيتش لاعب فرنكفورت الألماني والذي أصبح قريبًا من ريال مدريد بحكم العلاقة الجيدة بين الفريقين حيث من المحتمل إغلاق الصفقة في الأيام القادمة.

كما اهتمت الصحيفة بتمرد دييغو كوستا ومباريات الدوري الأوروبي ومستقبل كريستيانو رونالدو ومحاولة برشلونة حسم الليغا قبل مواجهة ليفربول.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة البريطانية على قرار مقاطعة نجوم كرة القدم لوسائل الإعلام من أجل التحسيس أكثر بقضايا العنصرية التي تضرب ملاعب كرة القدم في الشهور الأخيرة.

كما تحدثت الصحيفة عن تأهل آرسنال وتشيلسي لنصف نهائي الدوري الأوروبي من خلال عنوان ”حظ جيد وحظ سيئ“ في إشارة للإصابة آرون رامسي نجم آرسنال في المباراة.



الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت ”توتو سبورت“ بإقصاء نابولي من الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام آرسنال ذهابًا وإيابًا في ربع النهائي.

كما اهتمت الصحيفة بالصفقة التبادلية المنتظرة بين يوفنتوس وإنتر ميلان والتي تخص الأرجنتينين باولو ديبالا وماورو إيكاردي.

كما اهتمت الصحيفة بالاحتجاجات على التحكيم في الدوري الإيطالي.



الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت ”ليكيب“ بمعاقبة توماس توشيل مدرب فريق باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان بابي الذي أبعد عن مباراة نانت المؤجلة، كما اهتمت بفريق أولمبيك مارسيليا وحكم الفيديو في الدوري الفرنسي.