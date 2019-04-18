أخبار برشلونة وليفربول وريال مدريد ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

هيمنت ردود الفعل على موقعة ”الاتحاد“ بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، والنهائي المبكر المنتظر بين برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، على تغطية الصحافة الأوروبية والعالمية الخميس، بعد الإثارة والدراما التي شهدتها مباراة السيتي والسبيرز، والمواجهة المرتقبة بين بارسا ”ميسي“، وريدز ”محمد صلاح”.

تقنية الفيديو تشعل الجدل

أصبحت تقنية الفيديو ”VAR“ موضع انتقادات واسعة النطاق، خاصة بعد أن حسمت تأهل توتنهام إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وأحرز المهاجم الإسباني فرناندو لورينتي هدفاً للسبيرز كان سبباً في وصول الفريق إلى قبل النهائي، في ظل شكوك حول ملامسة الكرة ليد اللاعب قبل أن ترتطم بوسطه وتسكن الشباك.

وألغى الحكم التركي كونيت شاكير هدفاً خامساً للسيتي عن طريق رحيم سترلينغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد أن أظهرت تقنية الفيديو أن أغويرو كان في موقف تسلل قبل أن يمرر الكرة لسترلينغ.

وقال الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك هاسلي، إنه يعتقد أن هدف توتنهام الثالث كان ينبغي إلغاؤه، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأضاف هاسلي بقوله، في تصريحات خاصة لصحيفة ”صن“ البريطانية: ”كانت هناك لمسة يد واضحة على لورينتي قبل إحراز الهدف الثالث، لأن الكرة لمست يد اللاعب قبل أن ترتطم بوسطه وتسكن شباك مانشستر سيتي“.

وتابع قائلا: ”الزاوية التي ظهرت خلالها لمسة اليد لم تكن متاحة أمام الحكم شاكير“، وأردف بقوله: ”من الواضح جداً أن شاكير لم ير اللعبة من الزاوية التي أوضحت فيها تقنية الفيديو لمسة اليد، الشيء المؤكد بالنسبة لي أن الهدف كان سيُلغى إذا شاهد شاكير اللعبة من تلك الزاوية“.

وأكد أن تلك الزاوية لم تكن متاحة بالنسبة للحكم شاكير، وأنه لا يعلم السبب الذي جعل تلك الإعادة من هذه الزاوية لا يتم عرضها على الحكم التركي.

والتمس هاسلي العذر للتركي شاكير، وتساءل قائلاً: ”لماذا لا يتم إتاحة جميع زوايا اللعبة للحكام، كي يتخذوا قراراتهم بأريحية، ولا يتعرض أحد الأطراف للظلم من خلال قرارات حاسمة؟“.

موقعة برشلونة وليفربول

قال موقع ”غول“ العالمي إن ملعب ”كامب نو“ لن يكون مخيفاً على الإطلاق بالنسبة للألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، ورفقاء محمد صلاح، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها الريدز هذا الموسم، سواءً على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وتابع بقوله: ”اللعب خارج الأرض يمكن أن يكون مصدر قلق بالنسبة لليفربول، خاصة في ظل خسارته 3 مرات في دوري المجموعات، أمام نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي“.

وأردف ”غول“ بقوله في تقرير نشره الخميس: ”ولكن ليفربول استفاق في الأدوار الإقصائية، وحقق فوزين كبيرين خارج الديار، الأول على بايرن ميونخ الألماني في ”أليانز أرينا“ 3-1، في إياب دور الـ16، والثاني على بورتو البرتغالي في ملعب ”الدراغاو“ 4-1، في إياب الدور ربع النهائي“.

وأشار ”غول“ إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون ”الشغل الشاغل“ للألماني كلوب في الفترة المقبلة، حيث ستكون مخططات إيقاف خطورة الأسطورة البرشلونية على قمة اهتمامات كلوب، لأن التعامل مع ميسي لا يمكن مقارنته بإيقاف ”ماريغا“ لاعب بورتو.

من جانبها، حذّرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية من خطورة ليفربول، خاصة في الخط الهجومي، من جانب الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقالت الصحيفة الكتالونية في تقرير نشرته الخميس: ”الألماني كلوب لا يعاني هجومياً في ظل وجود الثلاثي الخطير صلاح وماني وفيرمينو، وهو ما أثبتته مباراة ليفربول وبورتو أمس، حيث صنع صلاح هدفاً وأحرز آخر، وسجّل ماني وفيرمينو في رباعية الريدز“.

وتابعت بقولها: ”يملك ليفربول أكبر تهديد هوائي على الإطلاق في القارة الأوروبية، وهو المدافع الهولندي الرهيب فيرجيل فان دايك، صمام الأمان الدفاعي، والخطر الهجومي في الكرات الثابتة في نفس الوقت“.

هازارد إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية الخميس، أن نادي تشيلسي الإنجليزي استسلم أمام لاعبه البلجيكي إدين هازارد وريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن تشيلسي الذي كان مصرًّا على الحصول على مبلغ 113 مليون يورو، لبيع هازارد إلى ريال مدريد، سيوافق على إتمام الصفقة، بمبلغ 103 إلى 105 ملايين يورو.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي صيف العام 2020، وقد انضم إلى البلوز العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وسجل 108 أهداف، وصنع 87 في 344 مباراة مع تشيلسي، بينها تسجيل 19 هدفًا، وصناعة 12 في 44 مباراة الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشيلسي سيستثمر 80 مليون يورو من صفقة هازارد، في التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي.

يوفنتوس وصفقة محمد صلاح

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح، بداية من الموسم المقبل، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد أياكس الهولندي في دور الثمانية.

وودع اليوفي دوري الأبطال بالسقوط 2-3 أمام أياكس في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وهو ما أصاب جماهير وإدارة النادي بحالة إحباط شديدة للغاية، خاصة في ظل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو، لتحقيق حلم التشامبيونزليغ.

وأضافت صحيفة ”كوريري ديلوسبورت“ الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس أعادت الاهتمام مرة أخرى بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لضمه في الموسم المقبل.

وتابعت: ”ترى إدارة اليوفي أن محمد صلاح سيكون الحل السحري في هجوم الفريق، لأن البرتغالي رونالدو لن يستطيع أن يتحمل العبء وحده، وهو ما كان واضحًا في تصريحات ”الدون“ التي قال فيها إنه لا يستطيع وحده أن يصنع المعجزات“.

نتائج اليوروبا ليغ

تأهل تشيلسي وآرسنال الإنجليزيان إلى الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، بعد عبور عقبتي سلافيا براغ التشيكي ونابولي الإيطالي على الترتيب.

وفاز تشيلسي على سلافيا براغ 4-3 في ملعب ”ستامفورد ريدج“، علماً بأنه انتصر ذهابا بهدف نظيف.

وكرر آرسنال انتصاره على نابولي، وهزمه بهدف نظيف في ملعب ”سان باولو“، ليصعد إلى قبل النهائي بمجموع المباراتين 3- صفر.

ودون معاناة، تأهل فالنسيا الإسباني على حساب فياريال، بعد الفوز إياباً 2- صفر، علماً لأن الخفافيش انتصروا ذهاباً 3-1.

ونجح انتراخت فرانكفورت الألماني في عبور عقبة بنفيكا البرتغالي، بعد الفوز إياباً 4-2، ليصعد إلى قبل النهائي بمجموع المباراتين 4-4، حيث خسر ذهاباً 2-4 في ملعب ”النور“.

وبتلك النتائج، يلتقي آرسنال مع فالنسيا، وتشيلسي مع انتراخت فرانكفورت في الدور قبل النهائي.