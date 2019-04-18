الدوري الأوروبي.. آرسنال يتخطى نابولي ويواجه فالنسيا وتشيلسي يضرب موعدًا مع آينتراخت فرانكفورت

سجل ألكسندر لاكازيت هدفا رائعا من ركلة حرة ليقود آرسنال للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز مريح 1-صفر خارج أرضه أمام نابولي الذي ظهر بلا أنياب اليوم الخميس لينتهي التمثيل الايطالي في المسابقات القارية هذا الموسم.

وأحرز المهاجم الفرنسي هدفه في الدقيقة 36 ليضرب آرسنال موعدا مع فالنسيا في الدور قبل النهائي رغم أن نابولي، الذي خسر 2-صفر في لقاء الذهاب، شكل تهديدا على الزائر الانجليزي.

وفقد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي السيطرة بعد الهدف وحافظ آرسنال على تقدمه في الشوط الثاني ليعبر إلى المربع الذهبي بنتيجة إجمالية 3-صفر.

وفي المقابل صعد فالنسيا للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم لأول مرة في خمس سنوات بعد فوز سهل 2-صفر على ضيفه ومواطنه الإسباني فياريال تحت أمطار غزيرة اليوم الخميس ليكمل انتصارا 5-1 في مجموع المباراتين.

وضع الظهير توني لاتو فالنسيا في المقدمة على ملعب ميستايا الذي غمرته الأمطار في الدقيقة 13 ليزيد اطمئنان الفريق صاحب الأرض الذي فاز 3-1 خارج ملعبه ذهابا.

وضاعف فالنسيا الغلة في بداية الشوط الثاني من ركلة حرة سددها القائد داني باريخو وغيرت اتجاهها بعد الاصطدام بمدافع فياريال راميرو فونيس موري.

وسيلتقي فالنسيا مع آرسنال بقيادة مدربه السابق أوناي إيمري في الدور قبل النهائي لكنه سيفتقد جهود لاعب أرسنال السابق فرانسيس كوكلين للايقاف بعد حصوله على انذار بسبب لمسة يد في نهاية مباراة اليوم.

في نفس الجولة واصل فريق تشيلسي الانجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم وتأهل للدور قبل النهائي للمسابقة بفوزه 4 – 3 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي يوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وكرر تشيلسي تفوقه على نظيره التشيكي، بعدما كان تغلب عليه 1 – صفر في العاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي، ليظفر ببطاقة الترشح للمربع الذهبي عن جدارة واستحقاق، بفوزه 5 – 3 في مجموع اللقائين.

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر حمل توقيع بيدرو رودريغيز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني بنيران صديقة، حيث سجله الإيفواري سيمون ديلي مدافع سلافيا براغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وأضاف المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 17، وقلص توماس سوسيك الفارق بتسجيله الهدف الأول لسلافيا براغ في الدقيقة 26.

وعاد بيدرو لهز الشباك من جديد، وسجل الهدف الرابع لتشيلسي والثاني له في الدقيقة 27، قبل أن يحرز بيتر سيفشيك الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 51 و54.

كما صعد آينتراخت فرانكفورت الألماني للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين يوم الخميس الماضي بالعاصمة البرتغالية لشبونة انتهى بفوز بنفيكا 4 / 2، ليصعد الفريق الألماني للمربع الذهبي، بعد تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب طبقا للائحة البطولة.

وافتتح فيليب كوستيتش التسجيل في الدقيقة 36، فيما تكفل سباستيان رود بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليقود فريقه لمواصلة مغامرته في المسابقة.

وضرب فرانكفورت موعدا في الدور قبل النهائي مع تشيلسي الانجليزي، الذي تخطى عقبة فريق سلافيا براغ في دور الثمانية.