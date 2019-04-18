حلم دوري أبطال أوروبا وتصريحات رونالدو تدفع ”يوفنتوس“ إلى صفقة محمد صلاح

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح، بداية من الموسم المقبل، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد أياكس الهولندي في دور الثمانية.

وودع اليوفي دوري الأبطال بالسقوط 2-3 أمام أياكس في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وهو ما أصاب جماهير وإدارة النادي بحالة إحباط شديدة للغاية، خاصة في ظل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو، لتحقيق حلم التشامبيونزليغ.

وأضافت صحيفة ”كوريري ديلوسبورت“ الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس أعادت الاهتمام مرة أخرى بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لضمه في الموسم المقبل.

وتابعت: ”ترى إدارة اليوفي أن محمد صلاح سيكون الحل السحري في هجوم الفريق، لأن البرتغالي رونالدو لن يستطيع أن يتحمل العبء وحده، وهو ما كان واضحًا في تصريحات ”الدون“ التي قال فيها إنه لا يستطيع وحده أن يصنع المعجزات“.

وأحرز محمد صلاح هذا الموسم 23 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، ودوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الريدز للدور نصف النهائي، ليواجه برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار، أن مشوار يوفنتوس في ضم صلاح لن يكون مفروشًا بالورود، في ظل تمسك ليفربول بنجمه من جانب، ورغبة ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدماته من جانب آخر، خاصة بعد عودته للتألق مرة أخرى، وتسجيله أهدافًا حاسمة مع الريدز في البريمييرليغ ودوري الأبطال، بعد فترة غاب فيها عنه التوفيق تمامًا.