رئيس نابولي يسخر من يوفنتوس ورونالدو

سخر أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الإيطالي من منافسه المحلي يوفنتوس وهدافه كريستيانو رونالدو عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وخسر اليوفي بهدفين مقابل هدف على أرضه أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ليودع البطولة رغم تسجيل رونالدو هدف التقدم لأصحاب الأرض يوم الثلاثاء الماضي.

وقال دي لورينتيس: ”كريستيانو رونالدو لم يخدم يوفنتوس، كرة القدم لعبة جماعية، هناك فريق على أرض الملعب وهناك آخر يجب أن ينتصر ومدرب يعرف كيفية قراءة المباريات وإجراء التغييرات المناسبة، لكن في بعض الأحيان قد يحالفك الحظ وفي البعض الآخر لا“.

وأضاف دي لورينتيس على هامش مأدبة غداء أقامها الاتحاد الأوروبي قبل مواجهة نابولي وآرسنال في إياب الدوري الأوروبي في تعليقه على مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام في دوري الأبطال ”لقد انفتح العالم، هذه كرة قدم حقيقية لكن في إيطاليا مازلنا في عصور ما قبل التاريخ.

”ليس لدينا متعة بينما كان الليلة الماضية عرضًا لن نراه في إيطاليا أبدًا لأننا نختبئ وراء خطط المباريات، أرى أن معيار التأهل عن طريق نتيجة مباراتي الذهاب والعودة خاطئ وأتمنى أن يتم تغييره في العام المقبل“.