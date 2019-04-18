تقارير تتحدث عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق.

وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد لإبرام صفقة مدوية بالتعاقد مع رونالدو، لاعبه الأسبق، في الموسم الجديد.

ورصد مسؤولو مانشستر يونايتد ميزانية ضخمة تقدّر بـ250 مليون يورو للنرويجي أولي غونار سولشاير، لضم عدد من اللاعبين المميزين القادرين على إعادة الفريق إلى منصات التتويج محليًّا وأوروبيًّا.

وتعرضت آمال رونالدو في يوفنتوس لصدمة قوية، بعد أن خرج البيانكونيري من دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي، بالخسارة 3-2 في مجموع المباراتين.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو مطلع الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو، من نادي ريال مدريد الإسباني، على أمل أن يسهم البرتغالي في تتويج اليوفي بدوري أبطال أوروبا، إلا أن تلك الآمال ذهبت أدراج الرياح.

ويحتاج يوفنتوس إلى نقطة واحدة للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي، الكالتشيو، علماً بأنه ودّع بطولة كأس إيطاليا من دور الثمانية أمام أتلانتا، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة.

وشارك رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس في 38 مباراة، أحرز 26 هدفًا، وصنع 12 أخرى.

وقالت صحيفة كورييري الإيطالية اليوم، إن رونالدو لن يغادر يوفنتوس هذا الصيف وإنه ينتظر تعزيز صفوف الفريق بلاعبين كبار، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن رونالدو قد يخرج من يوفنتوس في صيف 2020.