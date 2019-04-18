عناوين الصحافة الرياضية العالمية: محمد صلاح ضد ميسي نصف نهائي ”قنبلة“ (صور)

شكل إقصاء مانشستر سيتي أمام توتنهام في لقاء مثير من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ودور حكم الفيديو الحدث الأبرز في عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأهل ليفربول على حساب بورتو ولقاء نصف النهائي الناري بين برشلونة وليفربول ومصير عدة لاعبين ومدربين كبول بوغبا وهازارد وجوفيتش وباولو ديبالا وأنطونيو كونتي.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت ماركا على إقصاء مانشستر سيتي على يد توتنهام من خلال خروج المدرب الإسباني بيب غوارديولا من دوري الأبطال وكتبت: ”بيب انحرف مرة أخرى“، في إشارة لخروج قطاره عن المسابقة.

الصحيفة اهتمت بشراء فرانكفورت لعقد جوفيتش وكتبت: ”الطريق مفتوح أمام ريال مدريد“ بحكم العلاقة الجيدة بين الفريقين حيث أعار الفريق الإسباني عدة لاعبين للفريق الألماني في المواسم الأخيرة.

سبورت

اهتمت سبورت بتأهل ليفربول على حساب بورتو البرتغالي واصطدامه ببرشلونة في نصف النهائي وكتبت: ”نصف نهائي كبير“.

كما اهتمت بالتقارير التي تحدثت عن تعاقد برشلونة مع دي ليخت في انتظار الإعلان الرسمي.

الصحيفة اهتمت أيضًا بإقصاء مانشستر سيتي على يد توتنهام وكتبت: ”حكم الفيديو يخرج مانشستر سيتي في لقاء تاريخي“.

آس

ركزت آس على تأهل توتنهام على حساب مانشستر يونايتد في دوري الأبطال وكتبت ”بوكيتينو تمكن من بيب غوارديولا“.

كما تحدثت عن إقصاء مانشستر يونايتد وفتح الباب أمام ريال مدريد لخطف بول بوغبا.

الصحيفة اهتمت أيضًا بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بين فالنسيا وفياريال.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نصف النهائي الذي يجمع برشلونة وليفربول مؤكدة أنه ”نصف نهائي قنبلة“ وكان ذلك عنوانها الأبرز مع صورة ضخمة لنجمي الفريقين محمد صلاح وليونيل ميسي، كما اهتمت بإقصاء مانشستر سيتي وكتبت ”بيب غوارديولا الضربة القاضية“.

الصحيفة تحدثت عن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي الذي يجمع فالنسيا بفياريال الخميس.

شيرينغيتو

غلاف البرنامج الشهير ركز بدوره على إقصاء مانشستر سيتي على يد توتنهام وكتب: ”تقنية الفيديو تسقط غوارديولا من السماء“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على اللقاء المثير الذي جمع مانشستر سيتي وتوتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث حول حكم الفيديو فرحة المدرب بيب غوارديولا لمأساة.

وكتبت الصحيفة ”اعتقدوا أن كل شيء انتهى لكن حكم الفيديو حول الأمر لمأساة“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل ليفربول على حساب بورتو.

وتحدثت الصحيفة عن اقتراب ريال مدريد من إيدن هازارد وأنه في طريقه لبول بوغبا.

ميرور

اهتمت ميرور بقمة مانشستر سيتي وتوتنهام في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والتي شهدت تأهل الفريق اللندني وكتبت: ”ليلة مجنونة، مجنونة في ملعب الاتحاد“.

كما اهتمت بتأهل ليفربول ومواجهته لبرشلونة ميسي في نصف النهائي.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بمستقبل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بعد خروج يوفنتوس من دوري الأبطال مؤكدة أنه سيدفع ثمن الخروج.

كما أجرت حوارًا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي واهتمت بالأخبار التي تربط المدرب كونتي بإنتر ميلان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة الفرنسية ركزت على لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بتأهل الفريق اللندني بعد لقاء مثير وكتبت: ”لقاء مجنون بشكل كامل“.

كما اهتمت بخسارة باريس سان جيرمان أمام نانت في لقاء مؤجل من الدوري الفرنسي ووصفت الفريق الباريسي بكونه لعب كلاعبين مبتدئين.