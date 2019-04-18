نابولي وإنتر.. الهلال ضد النجم الساحلي.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس مباريات إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي ونهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال مع مباريات في الدوري المصري والمغربي والإماراتي وجولة جديدة بالسعودية.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس الـ 18 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

نهائي كأس زايد:

الهلال السعودي VS النجم الساحلي التونسي، الساعة الـ16:50 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:50 بتوقيت القاهرة على قنوات الوطنية 1 وKSA Sports 1 HD وأبوظبي الرياضية HD 3 و أبوظبي الرياضية HD 1 وأبوظبي الرياضية HD 2.

إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي:

نابولي الإيطالي VS آرسنال الإنجليزي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1 .

فالنسيا الإسباني VS فياريال الإسباني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3 .

آينتراخت فرانكفورت الألماني VS بنفيكا البرتغالي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4 .

تشيلسي الإنجليزي VS سلافيا براغ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2 .

الدوري السعودي:

النصر VS الفتح، الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:45 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 2 HD.

الاتحاد VS الاتفاق، الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:45 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORT +1.

الدوري المصري:

الإسماعيلي VS الزمالك، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

الأهلي VS بيراميدز، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

الدوري المغربي:

حسنية أغادير VS الوداد البيضاوي المغربي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناتي المغربية الرياضية و beIN SPORTS HD.

الدوري الكويتي:

الكويت VS كاظمة، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الكويتية.