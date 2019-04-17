أخبار مانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول ويوفنتوس والدوريات الخمس الكبرى

شهد ملعب الاتحاد واحدة من أروع مباريات دوري أبطال أوروبا في تاريخها، تلك الموقعة الساخنة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، وانحازت في النهاية لصالح توتنهام اللندني.

وانتصر مانشستر سيتي على توتنهام 4-3، وودّع البطولة بالتعادل 4-4، لسابق فوز السبيرز بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

الجنون في ملعب الاتحاد

البداية كانت نارية، 4 أهداف في 11 دقيقة، افتتحها أولاً رحيم سترلينغ للسيتي في الدقيقة 4، قبل أن يسجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفين لتوتنهام في الدقيقتين 7 و10، قبل أن يتعادل البرتغالي برناردو سيلفا لمانشستر في الدقيقة 11.

وتواصلت الإثارة، ومع الدقيقة 21 أحرز سترلينغ الهدف الثالث للسيتي، لينتهي الشوط الأول 3-2.

وفي الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الرابع لمانشستر سيتي، وهي النتيجة التي كانت كفيلة بتأهل كتيبة غوارديولا إلى قبل النهائي، ولكن الإسباني فرناندو لورينتي كان له رأي آخر، وأحرز هدفاً ثالثاً لتوتنهام في الدقيقة 77.

وفي الوقت بدل الضائع تواصلت الدراما المجنونة، حيث أحرز سترلينغ هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من تمريرة أغويرو، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، لوجود تسلل على أغويرو قبل تسجيل الهدف.

بتلك النتيجة يلتقي توتنهام مع أياكس أمستردام الهولندي في الدور قبل النهائي للمسابقة، بعد نجاح الفريق الهولندي في عبور عقبة يوفنتوس الإيطالي في الدور ربع النهائي.

ليفربول ينتظر برشلونة

ضرب نادي ليفربول الإنجليزي موعداً نارياً مع برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل ليفربول إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على بورتو بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب للدور ربع النهائي التي أقيمت على ملعب ”الدراغاو“ اليوم الأربعاء.

وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة 26، وعزز المصري الدولي محمد صلاح فوز الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة 65، وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يختتم الهولندي فيرجيل فان دايك الرباعية في الدقيقة 84، في حين سجّل ميليتاو هدف بورتو الوحيد في الدقيقة 68.

وصعد الريدز بمجموع المباراتين 6- 1، لسابق فوزهم ذهاباً بملعب أنفيلد بهدفين نظيفين.

محمد صلاح يصنع العناوين

هيمن النجم المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول على عناوين الصحافة العالمية اليوم الأربعاء، بعد أن اختارته مجلة تايم الأمريكية ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، وذلك في التقرير الذي نشرته اليوم.

ووضعت ”تايم“ صورة لمحمد صلاح ضمن بعض الشخصيات المؤثرة عالميًا، وذلك على غلاف المجلة.

وفي سياق آخر، أشارت تقارير صحفية إلى أن محمد صلاح طلب الرحيل عن ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم بعد خلاف مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، يوم الأربعاء، إن صلاح قد يتم عرضه للبيع بنهاية الموسم، بناء على رغبته بعد نقاش حاد مع المدير الفني الألماني وفقًا لصحف إنجليزية.

وقالت الصحيفة إن الدولي المصري أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل، لكن وساطة ملاك النادي نجحت في إقناعه بالبقاء، مع السماح له بالرحيل في حال ظلت رغبته كما هي بنهاية الموسم.

ورد رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح على تقرير صحيفة ”آس، والتي تحدثت عن طلبه الرحيل من ليفربول بعد خلافه مع كلوب.

وكتب الوكيل عبر صفحته على ”تويتر“: ”يتحدثون من مؤخرتهم مرة أخرى، كما أرى“.

ثورة يوفنتوس

ألقت الهزيمة المفاجئة التي تلقاها نادي يوفنتوس أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بظلالها على النادي الإيطالي، الذي كان يضع التتويج بالبطولة أولوية رئيسية هذا الموسم، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

وخسر يوفنتوس 1-2 أمام أياكس على ملعب ”أليانز ستاديوم“ يوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ليودع البطولة بمجموع المباراتين 3-2.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إن إدارة يوفنتوس بدأت بالفعل في التخطيط لموسم الانتقالات المقبل، خاصة بعد أن حسم الفريق بطولة الدوري، واحتياجه لنقطة واحدة فقط لإعلان تتويجه بها رسمياً للموسم الثامن على التوالي.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”سيعمل المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيتشي سريعاً على حسم جميع الملفات العالقة في الصفقات الخاصة بالموسم الجديد في صفوف يوفنتوس، وبشكل موازي في اللاعبين المرشحين للرحيل عن البيانكونيري نهاية الموسم الجاري“.

ومضت تقول: ”ستكون المهمة الأولى هي تجديد عقد المهاجم الشاب مويس كين، لقطع الطريق على أي محاولات خارجية للتعاقد مع اللاعب“.

وتابعت: ”الملف الثاني سيكون بحسم مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرازيلي دوغلاس كوستا، أبرز المرشحين للرحيل عن يوفنتوس“.

وأكدت أن أولى صفقات يوفنتوس في المرحلة المقبلة ستكون ضم نجم فيورنتينا الإيطالي فديريكو كييزا، الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن ولاعب الوسط المهاجم، رغم أن الصفقة لن تكون رخيصة الثمن، بحسب الصحيفة الإيطالية.

باريس سان جيرمان على صفيح ساخن

للمرة الثانية خلال أقل من 72 ساعة، يسقط باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة، بعد خسارته 2-3 أمام نانت في المرحلة الـ32 من الدوري الفرنسي، ليغ 1.

وجاءت الهزيمة أمام نانت اليوم الأربعاء بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها سان جيرمان أمام ليل 1-5 يوم الأحد الماضي.

ورغم توالي الهزائم على باريس سان جيرمان خلال هذا الأسبوع، فإن الفريق لا يزال يحتل صدارة الدوري الفرنسي بفارق مريح للغاية، حيث يحتل المركز الأول برصيد 81 نقطة، بينما يحتل ليل المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

ولم تتوقف خسائر البي إس جي عند هذا الحد فقط، بل تفاقمت أزمة النجم كيليان مبابي داخل الفريق، بعد أن قرر المدرب الألماني توماس توخيل استبعاده من مباراة نانت اليوم، بعد تصريحاته التي اعتبرها المدرب ”مسيئة“ للفريق واللاعبين عقب مباراة ليل الأخيرة.

وانتقد المهاجم الشاب زملاءه في الفريق عقب الخسارة أمام ليل، قائلًا: ”سنتوج باللقب لكن لا يمكن أن نخسر بهذه النتيجة، وهذا ليس طبيعيًا، ونفتقد إلى شخصية الفريق وهذا أحد عيوبنا، وعلينا تصحيح ذلك، لعبنا مثل الهواة“، وهي التصريحات التي أثارت غضب توخيل.