ثورة عاجلة في يوفنتوس.. تعرّف على التفاصيل

ألقت الهزيمة المفاجئة التي تلقاها نادي يوفنتوس أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بظلالها على النادي الإيطالي، الذي كان يضع التتويج بالبطولة أولوية رئيسة هذا الموسم، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

وخسر يوفنتوس 1-2 أمام أياكس على ملعب ”أليانز ستاديوم“ أمس الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ليودع البطولة بمجموع المباراتين 3-2.

ووصفت صحيفة ”كالتشيو ميركاتو“ ما سيحدث في يوفنتوس بـ“الثورة العاجلة“، ونقلت عن صحيفة ”لاغازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية أن إدارة يوفنتوس بدأت بالفعل في التخطيط لموسم الانتقالات المقبل، خاصة بعد أن حسم الفريق بطولة الدوري، واحتياجه لنقطة واحدة فقط لإعلان تتويجه بها رسميًا للموسم الثامن على التوالي.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”سيعمل المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيتشي سريعًا على حسم جميع الملفات العالقة في الصفقات الخاصة بالموسم الجديد في صفوف يوفنتوس، وبشكل موازٍ في اللاعبين المرشحين للرحيل عن البيانكونيري نهاية الموسم الجاري“.

ومضت تقول: ”ستكون المهمة الأولى هي تجديد عقد المهاجم الشاب مويس كين، لقطع الطريق على أي محاولات خارجية للتعاقد مع اللاعب“.

وتابعت بقولها: ”الملف الثاني سيكون بحسم مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرازيلي دوغلاس كوستا، أبرز المرشحين للرحيل عن يوفنتوس“.

وأكدت أن أولى صفقات يوفنتوس في المرحلة المقبلة ستكون ضم نجم فيورنتينا الإيطالي فديريكو كييزا، الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن ولاعب الوسط المهاجم، رغم أن الصفقة لن تكون رخيصة الثمن، بحسب الصحيفة الإيطالية.