أسهم يوفنتوس تهوي عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا

هوت أسهم يوفنتوس، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بنحو الربع اليوم الأربعاء، عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وخسر الفريق القادم من تورينو 2-1 على أرضه أمام أياكس أمس الثلاثاء في إياب دور الثمانية، ما أدى لخروجه من البطولة بعد هزيمته 3-2 في مجموع المباراتين.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، تراجع سهم يوفنتوس بنسبة 17.3 في المئة ليبلغ 1.3960 يورو، بعد أن انخفض في وقت سابق من التعاملات إلى 1.275 يورو.

Juventus shares tumble after Champions League defeat https://t.co/a7dxCtXNfi pic.twitter.com/s0db1odmRH — fastFT (@fastFT) April 17, 2019

وضم يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو (113 مليون دولار) على أمل مساعدته النادي على الفوز بلقب دوري الأبطال كما فعل مع ريال مدريد في آخر ثلاثة مواسم.

وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لسبعة مواسم متتالية لكنه لم يستطع الفوز ”بالثلاثية“ التي تشمل الدوري الإيطالي وكأس ايطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وإنتر ميلان هو النادي الإيطالي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز تحت قيادة جوزيه مورينيو في موسم 2009-2010.

وودع يوفنتوس منافسات كأس إيطاليا هذا الموسم، كما أهدر فرصة حسم لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي يوم السبت الماضي عقب خسارته المفاجئة 2-1 أمام سبال.