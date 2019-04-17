مباراة يوفنتوس وأياكس.. أليغري يحسم مصيره مع ”اليوفي“ بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا

فنّد ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، التكهنات بشأن مستقبله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام، يوم الثلاثاء، وقال إنه سيستمر في منصبه خلال الموسم المقبل.

وقال أليغري، الذي قاد يوفنتوس للجمع بين الثنائية المحلية الدوري والكأس على مدار أربع سنوات كما وصل إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، إنه ناقش بالفعل هذا الأمر مع أندريا أنيلي رئيس النادي عقب الهزيمة 2-1 في إياب دور الثمانية على أرضه.

وأشار أليغري الذي سيحصد فريقه لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي إذا تعادل فقط على أرضه مع فيورنتينا بالجولة المقبلة: ”لقد تحدثت بالفعل إلى الرئيس وسأستمر مع يوفنتوس في الموسم المقبل ونحن نخطط بالفعل للموسم الجديد“.

وتعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، هذا الموسم لإنعاش آماله في إضافة اللقب القاري إلى الثنائية المحلية. ورغم ذلك حاول أليجري أن يقلل من مستوى التوقعات العالية.

وقال مدرب يوفنتوس: ”منحنا رونالدو الكثير على مدار الموسم وخاصة في دوري الأبطال. أياكس فريق رائع ولا أستطيع أن أقول الكثير للاعبي فريقي أمس.

”يملك أياكس الكثير من اللاعبين الرائعين ويلعب كرة قدم جيدة، وهو ليس فريقًا غير مرشح وكيف يكون ذلك بعدما سجل خمسة أهداف أمام ريال مدريد (في دور الستة عشر)“.

وأضاف: ”لن أقول إن هذا أسوأ خروج لنا. يملك يوفنتوس دائمًا الهدف ذاته وهو الفوز بكل شيء. أحيانًا تستطيع الوصول إلى النهائي وأحيانًا لا تستطيع“.