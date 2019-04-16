أهداف مباراة يوفنتوس ضد أياكس.. 2-1 للفريق الهولندي (فيديو)

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره أياكس، في المباراة التي جمتعهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

هدف ⚽️ الدون رونالدو يضع السيدة العجوز في المقدمة كعادته ???? يوفنتوس 1 أياكس 0#beINUCL #JUVAJA pic.twitter.com/XqgrJz6TO3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 16, 2019

فان دي بيك يسجل هدف التعادل لأياكس 34.

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 1 × 0 اياكس | هدف التعادل اياكس HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/HLwoOBCW5E — ادعو لي عندي اختبارات (@Slat404) April 16, 2019

وفي الدقيقة 67 يسجل ماتيس دي ليخت الثاني للفريق الهولندي.

ويكفي يوفنتوس التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل تخطي الدور ربع النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في العاصمة الهولندية ”أمستردام“، بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما يحتاج أياكس للتعادل الإيجابي 2/2 أو الفوز بأي نتيجة من أجل حجز تذكرة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ العام 1997.

ويلتقي المتأهل مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين ممثلي الكرة الإنجليزية توتنهام ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعقد جماهير يوفنتوس آمالها على كريستيانو رونالدو في تخطي عقبة أياكس، اليوم، بعدما لعب دورًا كبيرًا في تأهل الفريق لهذا الدور بتسجيله 3 أهداف ”هاتريك“ في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في ”إياب“ ثُمن النهائي.

في حين يسعى أياكس إلى مواصلة تحقيق المفاجآت بعدما اكتسح ريال مدريد حامل اللقب في معقله ”سانتياغو برنابيو“ بنتيجة 4-1 ليحرم الفريق الملكي من استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الذي هيمن عليه آخر ثلاث نسخ.