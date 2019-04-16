مباراة يوفنتوس ضد أياكس.. التشكيلة الرسمية للفريقين

أعلن مدربا يوفنتوس الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي، تشكيلة فريقيهيما الرسمية في المباراة التي تجمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس: تشيزني، دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، أليكس ساندرو، إيمري تشان، بيانيتش، ماتويدي، بيرنارديسكي، ديبالا، كريستيانو رونالدو.

فيما جاءت تشكيلة أياكس: أونانا، فيلتمان، دي ليخت، بليند، مزراوي، فان دي بيك، شون، دي يونج، حكيم زياش، تاديتش، نيريس.

ويكفي يوفنتوس التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل تخطي الدور ربع النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي في ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في العاصمة الهولندية ”أمستردام“، بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما يحتاج أياكس للتعادل الإيجابي 2/2 أو الفوز بأي نتيجة من أجل حجز تذكرة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1997.

ويلتقي المتأهل مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين ممثلي الكرة الإنجليزية توتنهام ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعقد جماهير يوفنتوس آمالها على كريستيانو رونالدو في تخطي عقبة أياكس اليوم، بعدما لعب دورًا كبيرًا في تأهل الفريق لهذا الدور بتسجيله 3 أهداف ”هاتريك“ في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في ”إياب“ ثمن النهائي.

في حين يسعى أياكس لمواصلة تحقيق المفاجآت بعدما اكتسح ريال مدريد حامل اللقب في معقله ”سانتياغو برنابيو“ بنتيجة 4-1، ليحرم الفريق الملكي من استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الذي هيمن عليه آخر ثلاث نسخ.