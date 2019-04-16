تغريم 6 لاعبين إثر شجار بين لاعبي ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي

قالت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنها لن تتخذ أي إجراء ضد اثنين من لاعبي ميلان احتفلا بالفوز على لاتسيو، السبت الماضي، باستخدام قميص أحد لاعبي الفريق المنافس ”بطريقة استعراضية“ أمام الجماهير.

وتبادل تيموي باكايوكو، لاعب ميلان، قميصه بعد المباراة مع فرانشيسكو أتشيربي، مدافع لاتسيو، لكن باكايوكو حمل هذا القميص بعد ذلك مع زميله فرانك كيسي بطريقة استعراضية أمام مشجعي ميلان في تصرف أثار انتقادات واسعة النطاق.

وسرت حالة من التوتر بعد أن وقع شجار بين لاعبين من الفريقين عقب صفارة نهاية المباراة التي كانت مهمة في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من بين المطالبين باتخاذ إجراءات انضباطية.

وقال أمس الاثنين:“عندما سلم أتشيربي قميصه إلى لاعبي ميلان وصافحهم أثبت أنه يريد طي صفحة الخلافات، وكان عرض القميص بهذه الطريقة الاستعراضية أمام الجمهور ردًا سيئًا. ويجب أن نمنع حدوثه مرة أخرى“.

ورغم هذا قالت لجنة الانضباط، اليوم الثلاثاء، إنها ”لم تتلق أي إخطار من حكام المباراة بحدوث أي شيء“، وأضافت أن مثل هذه الوقائع ليست هي الحالات المناسبة للاعتماد على المشاهد التلفزيونية. وأوضحت في بيان ”لهذا السبب فإن اللجنة ليست معنية بالبت فيما حدث“.

ورغم هذا تم تغريم 6 لاعبين من الفريقين من بينهم كيسي مبلغ عشرة آلاف يورو (11.299 دولار) لكل منهم لدورهم في حدوث الشجار.

واللاعبون الآخرون هم أندريا بيرتولاتشي، وماتيو موساكيو من ميلانو، و3 لاعبين من لاتسيو هم لوكاس ليفا، ولويس فيليب، وباتريسيو غابارون.

وأجرى باكايوكو في وقت لاحق اتصالًا هاتفيًا مع أتشيربي للاعتذار، ويبدو أن مدافع لاتسيو قبله إذ كتب على حسابه على تويتر يقول“فلنتوقف عن المشاحنات، وسنرى بعضنا البعض مجددًا على أرض الملعب“.