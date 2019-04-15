أليساندرو ديل بييرو يعلق على هدف محمد صلاح العالمي في مباراة ليفربول وتشيلسي

علّق المهاجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو نجم نادي يوفنتوس والمنتخب الإيطالي سابقًا، على هدف النجم المصري محمد صلاح، في فوز ليفربول 2/0 على ضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ عن ديل بييرو قوله: ”إنه هدف لا يصدق، الكرة ارتدت قليلًا ووصلت له في المكان المثالي“.

وأضاف: ”الحظ ليس له صلة بهذا، فعندما تهز الشباك بهذه الطريقة فأنت غير محظوظ“.

واستقبل محمد صلاح تمريرة قصيرة، قبل أن يفاجئ الجميع، والإسباني كيبا إريزابالاغا حارس تشيلسي، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى، لتعانق الزاوية العليا اليمنى للمرمى في الدقيقة 53.

هدف محمد صلاح بكامل الاعادات ???????????????????????? pic.twitter.com/aiK3LL2I9j — مجنووووووون كوره (@SHVB2kOfXrqrQKc) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ليتساوى مع المتصدر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، كما رفع الفوز رصيد ليفربول إلى 85 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني، الذي لعب مباراة أقل.

وتتبقى لليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث يرحل لمواجهة كارديف سيتي، ثم يستقبل هيديرسفيلد تاون، ثم يحل ضيفًا على نيوكاسل، قبل أن يختتم مبارياته في المسابقة عندما يستضيف وولفرهامبتون.

وعن حظوظ نابولي أمام آرسنال في الدوري الأوروبي، قال ديل بييرو: ”نابولي لديه الفرصة لبلوغ نصف النهائي رغم الخسارة 0/2 في مباراة الذهاب، في لندن“.

وأردف: ”أعتقد أن ميليك يجب أن يلعب، أؤمن بأن الأندية الإنجليزية مختلفة خارج ملعبها“.

وواصل الهداف التاريخي ليوفنتوس برصيد 290 هدفًا: ”خبرة المدرب كارلو أنشيلوتي تدعم الفريق الإيطالي، في بعض الأحيان تحتاج فقط لتسجيل هدف واحد في أول 15 دقيقة، وبعد ذلك يتم إنجاز المهمة على أكمل وجه“.