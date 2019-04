مدرب بولونيا غاضب من يوفنتوس والسلام يسود بين أتشيربي وباكايوكو.. ضمن أبرز 5 نقاط للجولة الـ32 في الدوري الإيطالي

خسر يوفنتوس المتصدر 2-1 أمام سبال في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ليضيع فرصة حسم اللقب قبل ست جولات على النهاية، فيما فاز نابولي صاحب المركز الثاني على كييفو 3-1 ليتأكد هبوط الأخير لدوري الدرجة الثانية.

وفيما يلي أبرز 5 نقاط من الجولة 32 للمسابقة.

*مدرب بولونيا غاضب من اختيارات يوفنتوس

مع تأكده من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي وانتظاره لقاء إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على أرضه أمام أياكس أمستردام، غدًا الثلاثاء، أجرى ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس تغييرات كبيرة على تشكيلته أمام سبال.

وشمل هذا الظهور الأول للمدافع باولو غوتزي (17 عامً) ولاعب الوسط جريجوريس كاستانوس مع الفريق في مباراة بدوري الدرجة الأولى، وكان كاستانوس قد أمضى هذا الموسم وهو يلعب في دوري الدرجة الثالثة مع فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا.

وأغضب هذا سينيشا ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، الذي يخوض فريقه صراع النجاة من الهبوط مع سبال ومجموعة أخرى من الفرق.

وقال عقب تعادل فريقه سلبيًا مع فيورنتينا: ”يبدو أنه ليس اختيارًا عادلًا. الأمر الأول هو اختيار لاعب بديل والآخر يتمثل في الدفع بلاعب يشارك في دوري الدرجة الثالثة.

”لم أفضل ما حدث على الإطلاق وأعرف أنهم (يوفنتوس) غير مهتمين بالأمر.. للأسف، فإن الكرة الإيطالية تسير على هذا النحو“.

وأدى فوز سبال لدفع الفريق إلى المركز 13 برصيد 35 نقطة متقدمًا بفارق أربع نقاط على بولونيا، الذي يحتل المركز 17 ويتقدم بفارق ثلاث نقاط فوق منطقة الهبوط.

Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza. #Acerbi #Ace #CMonEagles pic.twitter.com/hgZwt12py6

* تبادل قمصان عقب لقاء ميلان ولاتسيو

وضع فرانشيسكو أتشيربي، مدافع لاتسيو، وتيموي باكايوكو، لاعب وسط ميلان، حدًا للخلاف الذي ثار بينهما بشأن تبادل القمصان والذي أعقب فوز ميلان 1-صفر في سان سيرو.

ودخل الاثنان في تلاسن حاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة وبدا أن الخلاف انتهى تمامًا عندما تبادلا القمصان عقب المباراة لكن باكايوكو لوح بقميص أتشيربي أمام جماهير ميلان، كما لو أنه نال جائزة.

Tiemoue Bakayoko blasted by Francesco Acerbi after he celebrated with Lazio star's shirt https://t.co/BSKt0KyInw pic.twitter.com/Hoqqqn0B53

