أبرز عناوين صحف العالم الرياضية: ضغط زيدان.. وبوغبا ”بطل سوق الانتقالات“

شكل بطل الغولف الأمريكي تايغر وودز الحدث الأبرز في أغلب الصحف الرياضية العالمية، كما اهتمت بمواضيع تهم ريال مدريد وبرشلونة ومستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا والخسارة الكبيرة لباريس سان جيرمان أمام ليل.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الحوار الذي أجرته مع كارفخال، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، وجاء أبرز تصريح فيه على الشكل التالي: ”لا أحد منا كان على مستواه الأمثل“، في إشارة إلى تراجع مستوى لاعبي الفريق الملكي.

كما اهتمت بلقاء ليغانيس وريال مدريد التي تجرى الاثنين، وكتبت: ”زيدان يضغط عليهم ليكونوا في المرتبة الثانية“.

كما اهتمت بفوز لاعب الغولف الأمريكي تايغر وودز بلقب ماسترز أوغوستا ولقبه 15 في الغراند سلام.

سبورت

ركزت الصحيفة الكتالونية على الثلاثي الذي يعدهم إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لمواجهة مانشستر يونايتد والمكون من ميسي وسواريز وديمبلي، حيث أراح الثنائي الأول وجهز الجناح الفرنسي.

الصحيفة بدورها اهتمت بإنجاز الأمريكي تايغر وودز في الغولف وضرورة تحقيق الفوز بالنسبة لزيدان ومستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن ”سلاح ديمبلي“ في برشلونة، حيث يشكل الجناح الفرنسي العائد من الإصابة أحد ركائز الفريق في تحقيق حلم الثلاثية.

كما اهتمت بدورها بإنجاز الأمريكي تايغر وودز في الغولف، واستمرار برشلونة في صراع التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش.

آس

ركزت ”AS“ على مستقبل ريال مدريد، وكتبت: ”هناك العديد من اللاعبين في الفريق لكسب المال فقط وزيدان يفكر في الموسم المقبل بجدية“.

كما اهتمت بفوز الأمريكي تايغر وودز بلقب الماسترز ونتائج لقاءات الدوري الإسباني.

الصحف البريطانية

ذا صن

تصدر الأمريكي تايغر وودز الصفحة الأولى للصحيفة الإنجليزية بطريقة احتفاله بلقبه بطلا لماسترز أوغوستا ولقبه 15 في الغراند سلام.

كما اهتمت الصحيفة بصراع اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يجعل من اللقب عنوانًا أساسيًا لفريقه وأكدت أنه لا مكان للتعثر في هذه المرحلة.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، في ظل رغبة الفرق الكبرى في ضمه وكتبت: ”بطل سوق الانتقالات“.

كما اهتمت بالاحتجاجات التي مست حكم لقاء ميلان ولاتسيو في قمة الدوري الإيطالي.

الكورييري

تصدر الصحيفة عنوان: ”لحظة النينجا“.. ناينغولان يقود إنتر للفوز 3/1 على فروسينوني ويؤمن المركز الثالث ويستعد لروما.

بقية العناوين:

– دوري الأبطال.. الجميع ضد الميلان.

– الاتحاد الإيطالي سيقوم بالتحقيق في تصرف باكايوكو وكيسي.

– يوفنتوس.. سبت الاحتفال.

– نابولي يفوز 3/1 في كييفو ويؤجل احتفال يوفنتوس بالأسكوديتو.

الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة الفرنسية ركزت على فوز ليل الكبير على باريس سان جرمان 5-1، وكتبت: ”ليل يكسر باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت بفوز الأمريكي تايغر وودز بلقب ماسترز أوغوستا ولقبه الـ15 في ”غراند سلام“.