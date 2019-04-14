أخبار ليفربول وبرشلونة وريال مدريد والدوريات الخمس الكبرى

تواصلت الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباريات الأحد، حيث استمرت لعبة ”الكراسي الموسيقية“ بين ليفربول ومانشستر سيتي، في سباق اقتناص اللقب، بعد أن نجح الفريقان في مواصلة الانتصارات في البريمييرليغ.

إثارة البريمييرليغ

قفز مانشستر سيتي إلى الصدارة لمدة ساعتين فقط، بعد أن حقق فوزاً غالياً على مضيفه كريستال بالاس 3-1.

ويعود الفضل في انتصار السيتي إلى لاعبه رحيم سترلينغ، الذي أحرز هدفين، وأضاف البرازيلي غابرييل خيسوس الهدف الثالث، في حين أحرز لوكا ميليفوجيفيتش هدف كريستال بالاس الوحيد.

وعلى ملعب آنفيلد، جاء رد ليفربول سريعاً، بعد انتصار كبير ومستحق على تشيلسي بهدفين نظيفين.

وتقدم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 51 من عرضية جوردان هندرسون، قبل أن يعزز المصري الدولي محمد صلاح فوز الريدز بهدف ثاني في الدقيقة 53، من تسديدة رائعة سكنت المقص الأيمن للحارس كيبا.

بتلك النتائج، يتصدر ليفربول البريمييرليغ برصيد 85 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة.

وفي سباق الهدافين، رفع محمد صلاح رصيده إلى 19 هدفاً، وتساوى مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي في صدارة الهدافين، ويأتي ساديو ماني في المركز الثالث برصيد 18 هدفاً.

وتوقع رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، أن يتم حسم لقب البريمييرليغ في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأوضح سترلينغ بعد فوز مانشستر سيتي 3/1 على كريستال بالاس: ”ليفربول لديه فريق رائع وثقة كبيرة بالنفس، لكننا نمتلك نفس المميزات، ولن نتراجع“.

وكشف محمد صلاح سر احتفاله بهدفه الرائع في مرمى تشيلسي، وقال في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”أحرص يومياً على ممارسة رياضة اليوغا، وخطر ببالي الاحتفال بالهدف بتلك الطريقة، وذلك بصورة مفاجئة دون أي تخطيط لذلك“.

وأشار صلاح إلى أنه لا يعتبر هدفه الرائع في مرمى تشيلسي أجمل أهدافه، وقال إن هدفه في مرمى إيفرتون الموسم الماضي كان الأجمل في مسيرته.

نابولي يؤجل حفل يوفنتوس

وتأجلت أحلام يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعدما تغلب مطارده المباشر نادي نابولي 3/1 على كييفو فيرونا، الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ32 من المسابقة.

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 15 بضربة رأس.

وأضاف البولندي آركاديوز ميليك، الهدف الثاني لنابولي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 64، قبل أن يعود كوليبالي ويسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لنابولي في الدقيقة 81، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل بوستيان سيزار الهدف الوحيد لكييفو في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 67 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد كييفو عند 11 نقطة في المركز الأخير.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 84 نقطة، وقد خسر 1/2 أمام سبال، أمس السبت، لكنه يحتاج إلى نقطة وحيدة للتتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

حالة ميسي

ظهر ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، في حالة جيدة للغاية في تدريبات الفريق الأحد، استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وحقق مانشستر يونايند الفوز ذهابًا بهدف نظيف.

وتسبب سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد بإصابة بالغة في أنف ميسي جراء احتكاك قوي، أدى إلى نزيف في وجه اللاعب الأرجنتيني.

كانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى إمكانية مشاركة ميسي أمام يونايتد إيابًا، مرتديًا قناعًا، غير أن حالة اللاعب في تدريبات اليوم لا توحي بذلك.

برشلونة يطارد ويليان

كشفت صحيفة ”الديلي تليغراف“ البريطانية أن نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات جادة مع البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي الإنجليزي، لضمه إلى البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد، إن مسئولي برشلونة يرغبون بشدة في ضم ويليان منذ الموسم الماضي، ولكن العرض الذي تقدموا به لضم البرازيلي الدولي مقابل 60 مليون يورو تم رفضه من إدارة تشيلسي.

وأشارت إلى أن فرصة برشلونة في عرضه لضم ويليان ستكون أقوى بنهاية الموسم، في ظل أن عقد اللاعب ينتهي في منتصف عام 2020، ولم يجدد عقده إلى الآن في ستامفورد بريدج، وهو ما يعني أن إدارة البلوز ستكون مجبرة على الاستماع للعروض المقدمة لويليان، 30 عاماً، حتى لا يرحل مجاناً بعد عام.

وتابعت بقولها: ”يسعى مسئولو برشلونة لاستغلال تلك النقطة، وتقديم عرض مالي مناسب لضم ويليان، خاصة أن سعره الآن لن يزيد على عرض البارسا الموسم الماضي، وربما يتراجع في ظل عدم تجديد عقده مع البلوز“.

صراع ثنائي على إريكسين

بعيداً عن الحرب الدائرة بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حول النجم الفرنسي بول بوغبا، فإن هناك معركة أخرى خلف الكواليس بين الناديين على نجم نادي توتنهام هوتسبير.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد يضع الدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب وسط توتنهام، بوصفه أولوية لضمه في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته الأحد: ”عرض مسئولو مانشستر يونايتد مضاعفة راتب إريكسين في أولد ترافورد ليصل إلى 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، للحصول على توقيع اللاعب الدنماركي الدولي، الذي يطارده أيضاً نادي ريال مدريد“.

وأشارت إلى أن الراتب الأسبوعي لإريكسين في توتنهام يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني حالياً، وبالتالي فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت مضاعفة راتبه 3 مرات لإغرائه بالموافقة على اللعب بقميص المانيو.

وتابعت ”ميرور“ بقولها: ”سيكون إقناع دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام بانتقال إريكسين إلى مانشستر يونايتد مهمة شبه مستحيلة، ولكن إغراءات المانيو للاعب، وانتهاء عقده بعد موسم واحد من الآن، ربما تؤدي إلى تبديل المواقف، وإجبار مسئولي السبيرز على الصفقة“.

ريال مدريد يحسم موقف فاران

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن نادي يوفنتوس الإيطالي تلقى ردًا صادمًا من ريال مدريد الإسباني، بشأن رغبته في التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”كالتشيو ميركاتو“ فإن يوفنتوس تواصل مع ريال مدريد، بهدف التعاقد مع فاران، الذي أثار الشكوك حول استمراره مع ريال مدريد، قبل أيام.

ووفقًا لـ“كالتشيو ميركاتو“، فإن يوفنتوس تواصل بالفعل مع فاران، لكنه تلقى إجابة غير مُبشرة تفيد بأن ريال مدريد لن يتنازل عن مدافعه بأقل من 500 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس سيواجه مشكلة دفاعية الموسم المقبل، مع اعتزال آندريا بارزالي، وتقدم ليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيليني، في العمر.