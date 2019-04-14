إنتر ميلان يهزم فروسينوني ويحافظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

انتزع إنتر ميلان فوزًا صعبًا وثمينًا على مضيفه فروسينوني، بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي، الأحد.

وتقدم البلجيكي رادغا ناينغولان لإنتر ميلان بضربة رأس، في الدقيقة 19، مستغلًا كرة عرضية من دانيلو دي أمبروزيو.

وحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء، نجح الكرواتي إيفان بيريسيتش في تسجيلها في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول على تفوق إنتر ميلان 2/0.

وسجل فرانشيسكو كاساتا هدفًا لفروسينوني في الدقيقة 61، في حين وقّع ماتياس فيتشينو الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 90+3.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 60 نقطة في المركز الثالث، ليغزز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين تجمد رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

الدوري الايطالي | انتر ميلان 1-0 فروسينوني | هدف اول لـ انتر نايغولان#فروسينوني_انترميلان #FrosinoneInter ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/OaE8Dyry8d — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الدوري الايطالي | انتر ميلان 2-0 فروسينوني | هدف ثاني لـ انتر#فروسينوني_انترميلان #FrosinoneInter ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/PBiD6idmed — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الدوري الايطالي | انتر ميلان 2-1 فروسينوني | هدف اول لـ فروسينوني كاساتا#فروسينوني_انترميلان #FrosinoneInter ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/af1Bwkvxz0 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩