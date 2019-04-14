إنتر ميلان يهزم فروسينوني ويحافظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

إنتر ميلان يهزم فروسينوني ويحافظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

انتزع إنتر ميلان فوزًا صعبًا وثمينًا على مضيفه فروسينوني، بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي، الأحد.

وتقدم البلجيكي رادغا ناينغولان لإنتر ميلان بضربة رأس، في الدقيقة 19، مستغلًا كرة عرضية من دانيلو دي أمبروزيو.

وحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء، نجح الكرواتي إيفان بيريسيتش في تسجيلها في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول على تفوق إنتر ميلان 2/0.

وسجل فرانشيسكو كاساتا هدفًا لفروسينوني في الدقيقة 61، في حين وقّع ماتياس فيتشينو الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 90+3.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 60 نقطة في المركز الثالث، ليغزز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين تجمد رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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