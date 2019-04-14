نابولي يهزم كييفو ويؤجل تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي (فيديو)

تأجلت أحلام يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعدما تغلب مطارده المباشر نادي نابولي 3/1 على كييفو فيرونا، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ32 من المسابقة.

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 15 بضربة رأس.

وأضاف البولندي آركاديوز ميليك الهدف الثاني لنابولي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 64، قبل أن يعود كوليبالي ويسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لنابولي في الدقيقة 81، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل بوستيان سيزار الهدف الوحيد لكييفو في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 67 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد كييفو عند 11 نقطة في المركز الأخير.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 84 نقطة، وقد خسر 1/2 أمام سبال، أمس السبت، لكنه يحتاج إلى نقطة وحيدة للتتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

الدوري الإيطالي: كييفو 0 – 1 نابولي | هدف نابولي الأول ••• في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/ZGWdFfNmTU — أهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الدوري الإيطالي : كييفو 0 – 2 نابولي | هدف نابولي الثاني ميليك #••• في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/nqfwzc6i8R — أهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٤ أبريل ٢٠١٩