ريال مدريد يصدم يوفنتوس بشأن رافائيل فاران

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن يوفنتوس تلقى ردًا صادمًا من ريال مدريد الإسباني، بشأن رغبته في التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”كالتشيو ميركاتو“ فإن يوفنتوس تواصل مع ريال مدريد، بهدف التعاقد مع فاران، الذي أثار الشكوك حول استمراره مع ريال مدريد، قبل أيام.

ووفقًا لـ ”كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس تواصل بالفعل مع فاران، لكنه تلقى إجابة غير مُبشرة تفيد بأن ريال مدريد لن يتنازل عن مدافعه بأقل من 500 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس سيواجه مشكلة دفاعية الموسم المقبل، مع اعتزال آندريا بارزالي، وتقدم ليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيليني، في العمر.

وتردد أن فاران، البالغ من العمر 26 عامًا، سيغادر ريال مدريد الصيف المقبل، للبحث عن تحدٍ جديدٍ، بعدما تُوِّج بكل البطولات الممكنة مع ريال مدريد.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد صيف العام 2011، وشارك مع النادي الملكي في 268 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 6، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأحرز مثلها في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الإسباني، ولقبًا في كأس إسبانيا.