دي يونغ قد يغيب عن مباراة أياكس ضد يوفنتوس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

تحوم شكوك بشأن مشاركة فرينكي دي يونغ، لاعب وسط أياكس أمستردام، في مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، بعد خروجه مصابًا عقب مرور 22 دقيقة فقط من مواجهة في الدوري الهولندي أمام إكسلسيور، يوم السبت.

وقال إيريك تن هاغ، مدرب أياكس، إنه من المبكر جدًا تحديد ما إذا كان دي يونغ سيغيب عن مباراة يوفنتوس في تورينو والتي سيدخلها أياكس بهدف تصحيح الأوضاع بعد تعادله على أرضه ذهابًا 1-1 يوم الأربعاء الماضي.

وقدم دي يونغ، الذي سينتقل إلى برشلونة في نهاية الموسم الجاري، عرضًا لافتًا في مباراة الذهاب في أمستردام.

UCL NEWS: De Jong walked down the tunnel clutching the back of his leg inside the opening half hour of Saturday’s Eredivisie game ????

