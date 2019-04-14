السقوط أمام سبال يشعل الأزمة بين ديبالا ويوفنتوس

كان يوفنتوس في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراته، أمس السبت، ضد سبال، كي يحسم لقب بطولة الدوري الإيطالي رسميًا، ولكن، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وسقط اليوفي في فخ الهزيمة أمام مضيفه بهدفين مقابل هدف.

ودفع المدرب ماسيميليانو أليغري بعدد كبير من لاعبيه البدلاء في المباراة، في ظل التركيز على لقاء أياكس أمستردام الهولندي، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب ”يوهان كرويف“ بالعاصمة الهولندية.

ولكن خسارة يوفنتوس أمام سبال لم تكن هي الصدمة الوحيدة للبيانكونيري، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن أزمة الأرجنتيني باولو ديبالا داخل الفريق اشتعلت مجددًا، ووصلت إلى طريق شبه مسدود.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن أليغري قرر الدفع بعدد من اللاعبين الاحتياطيين في مباراة سبال، ومعهم ديبالا، كي يمنحهم الفرصة لإثبات وجودهم، ولكن النتيجة جاءت عكسية من جميع النواحي.

وأضاف في تقرير نشره، اليوم الأحد: ”لم يظهر ديبالا بمستوى جيد، وبدا أنه يفتقد الرغبة في إثبات وجوده رفقة البيانكونيري، وفي الوقت نفسه، فإن مشاركة ديبالا في المباراة رفقة لاعبين احتياطيين كانت قرارًا غريبًا من جانب أليغري، وربما يكون ذلك قد أدى إلى إحباط المهاجم الأرجنتيني، وتقديمه مستوى متواضعًا خلال اللقاء“.

وتابع: ”هناك توترات قائمة بالفعل بين الطرفين، واشتعلت مجددًا بعد مباراة سبال أمس، في ظل الرؤية غير الواضحة تمامًا بالنسبة لمستقبل ديبالا في يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، وانتشار التقارير حول إمكانية رحيله أو دخوله في صفقات تبادلية لضم نجوم آخرين إلى السيدة العجوز“.