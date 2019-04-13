ميلان يحقق فوزًا ثمينًا على لاتسيو ويرتقي رابعًا في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

فاز ميلان على لاتسيو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، دون أي خطورة حقيقية على مرمى كلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تألق بيبي رينا أمام هجوم لاتسيو المرتد، في ظل سيطرة الروسونيري على مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 76 احتسب جيانلوكا روكي حكم المباراة ركلة جزاء للروسونيري، لكنه تراجع عن قراره بعد اللجوء لتقنية الـVAR.

وبعد أقل من دقيقة، احتسب روكي ركلة جزاء أخرى، لكن هذه المرة لم يتراجع عن قراره، ولم يذهب لمراجعة الـVAR بعد سقوط موساكيو.

وانبرى لركلة الجزاء الإيفواري، فرانك كيسي، ليسدد بقوة على يسار ستراكوشا، في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ليخطف فوزًا مهمًا لميلان وسط أجواء خيالية في مدرجات سان سيرو.

والفوز يعزز من فرص ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة أن الفارق أصبح 3 نقاط فقط مع إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، مع الوضع في الحسبان، أن النيرازوري أقل مباراة.

وصعد ميلان بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 55 نقطة، بينما ظل لاتسيو ثامنًا برصيد 49 نقطة.