سبال يحرج يوفنتوس ويحرمه من التتويج المبكر بالدوري الإيطالي (فيديو)

حرم فريق سبال، اليوم السبت، فريق يوفنتوس من التتويج المبكر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وتغلب سبال على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في الصدارة، بينما ارتفع رصيد سبال إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الايطالي 18/19 سبال 2-1 يوفنتوس

أهداف اللقاء.@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/M40cQO3PHf — مع عز الاسطورة (@Zidane4HD) April 13, 2019

وكان يكفي يوفنتوس الحصول على نقطة واحدة في لقاء اليوم للتتويج بلقب الموسم الحالي للمسابقة المحلية.

أنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله مويس كين في الدقيقة 30.

وردّ سبال بهدفين في شوط المباراة الثاني عبر كيفين بونيفازي و سيرجيو فلوكاري في الدقيقتين 49 و74.