نادي برشلونة يقترب من حسم صفقة دي ليخت.. ويوفنتوس يضع 4 بدائل

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي لم ينسحب حتى الآن من سباق التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، رغم تفوق برشلونة الإسباني، واقترابه من حسم الصفقة.

وكشف الإعلامي الإسباني آدريان سانشيز أن ناديي برشلونة وأياكس أمستردام توصلا بالفعل إلى اتفاق شبه نهائي حول صفقة دي ليخت، مقابل مبلغ يتراوح بين 70 إلى 75 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن مسؤولي يوفنتوس لا يزالون متمسكين بأمل ضم دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به في مباراة الناديين، التي انتهت بالتعادل 1/1، في ذهاب دور الـ8 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

ويلتقي الناديان في لقاء الإياب بملعب آليانز ستاديوم في تورينو يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت ”توتو سبورت“ بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”لا يريد مسؤولو يوفنتوس أن يكون تركزيهم بشكل كامل على صفقة دي ليخت، ورغم أن الأمل لا يزال موجودًا في ضم اللاعب، وإن كان ضعيفًا، فإن إدارة البيانكونيري وضعت بدائل أخرى في حالة فشل التعاقد مع المدافع الهولندي“.

ومضت تقول: ”وضع مسؤولو يوفنتوس 4 مدافعين على قائمة الاهتمام لتدعيم خط الدفاع خلال الموسم المقبل، وعلى رأسهم روبين دياز، لاعب بنفيكا البرتغالي، واليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما الإيطالي، والفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، وأخيرًا ماتس هوميلز لاعب بايرن ميونخ الألماني“.