مباراة يوفنتوس وأياكس.. اشتباكات وشغب بين جماهير الفريقين والشرطة تتدخل (فيديو وصور)

اندلعت اشتباكات قوية بين جماهير أياكس الهولندي مع مشجعي يوفنتوس الإيطالي، أمام ملعب يوهان كرويف أرينا، قبل انطلاق مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد عدد كبير من جماهير الفريق الإيطالي، والتي أثارت الشغب قبل بداية المباراة بمحيط الملعب، واشتبكت مع جماهير أياكس، حتى تدخلت الشرطة الهولندية.

وتم إلقاء القبض على أكثر من مشجع إيطالي بعد أن قامت الشرطة الهولندية بتفريقهم بالمياه، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

???? #فيديو_الرياضية|

شغب جماهيري والجهات الأمنية تطلق رشاشات المياه أمام ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام قبل مباراة #أياكس_يوفنتوس في #دوري_أبطال_أوروبا.. pic.twitter.com/YSjOxTqXnW — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ١٠ أبريل ٢٠١٩

ويلتقي يوفنتوس مع أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يكون لقاء الإياب الأسبوع المقبل بتورينو.