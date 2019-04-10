مونتيلا يعود لتدريب فيورنتينا الإيطالي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين فينتشينزو مونتيلا مديرًا فنيًا للفريق لولاية ثانية، خلفًا لستيفانو بيولي، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق البنفسجي.

وتولى مونتيلا تدريب فيورنتينا في ولايته الأولى ما بين عامي 2012 و2015، حيث حصل على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي في جميع المواسم الثلاثة التي قاد خلالها الفريق، ليصعد به للمسابقات القارية. ورحل مونتيلا عن تدريب الفريق بعد اختلافه مع إدارة النادي بشأن الشرط الجزائي في عقده.

وأنهى المهاجم الإيطالي الدولي السابق مسيرته في الملاعب عام 2009، قبل أن يشهد مشواره التدريبي قيادته فرق روما وكاتانيا وسامبدوريا وميلان بإيطاليا، وكذلك فريق إشبيلية الإسباني.

ويحتل فيورنتينا حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 12 نقطة خلف المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي، قبل سبع مراحل على نهاية الموسم.