أخطاء بوفون قد تطيح به من باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إيطالية نقلًا عن صحف فرنسية إلى أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يفكر في عدم استخدام خيار التمديد لموسم جديد للمخضرم جيانلويغي بوفون حارس مرمى الفريق الفرنسي.

وقالت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية إن مغامرة بوفون في باريس سان جيرمان قد تمتد موسمًا واحدًا فقط، إذ يفكر الخليفي في عدم تفعيل خيار التجديد.

ونقلت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية عن الصحيفة الفرنسية أن هذا القرار يرجع إلى تراجع أداء أسطورة إيطاليا السابق في النصف الثاني من الموسم الحالي، حيث تسببت عدة أخطاء في سخط إدارة النادي منه خاصة خلال الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مانشستر يونايتد في إياب دوري أبطال أوروبا والتي تسببت في وداع الفريق الفرنسي للبطولة مبكرًا.

وتسبب الحارس البالغ عمره 41 عامًا كذلك في خطأ خلال مباراة مونبلييه بالدوري ما أجبره على البقاء على مقاعد البدلاء في خمس مباريات متتالية بعدها، وكذلك التعادل الأخير مع ستراسبورغ بالدوري والذي أجل حسم الفريق للقب المحلي حيث تعادل الفريق 2-2 بينما كان بحاجة للفوز للتتويج مبكرًا.

وتناوب بوفون على حراسة مرمى النادي الباريسي مع الفرنسي الشاب ألفونس أريولا (26 عامًا) لكن لا يمكن إغفال دوره في غرفة خلع الملابس.

وفي حال الاستقرار على عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي، سيرحل بوفون بعد نهاية عقده الحالي وسيضطر لقبول سياسة التناوب مع أريولا.