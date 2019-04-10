تشكيلة مباراة يوفنتوس وأياكس المتوقعة.. تعرّف على موقف كريستيانو رونالدو (إنفوغرافيك)

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن كريستيانو رونالدو اجتاز بنجاح اختبار لياقة، وسيلعب مع الفريق أمام مستضيفه أياكس امستردام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وأراح يوفنتوس رونالدو بعد ثلاثيته الرائعة في مرمى أتلتيكو مدريد في الدور السابق من دوري الأبطال في 12 مارس آذار، لكنه تعرض لإصابة في الفخذ خلال اللعب مع بلده البرتغال الشهر الماضي.

ورغم غياب لاعب الوسط إيمري تشان وقلب الدفاع جيورجيو كيليني، فان عودة رونالدو ستمنح يوفنتوس دفعة معنوية كبيرة، حيث يأمل في إنهاء فترة انتظار دامت 23 عامًا للفوز بلقب أرفع مسابقة للأندية في القارة الأوروبية.

ورونالدو البالغ من العمر 34 عامًا، هو هداف دوري أبطال أوروبا على مر العصور وقاد يوفنتوس وحده لبلوغ دور الثمانية بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى أتلتيكو في دور الستة عشر، عقب تأخر الفريق الإيطالي 2-صفر ذهابًا.

وقال اليغري ”ما لم تحدث مشكلة فان رونالدو سيشارك. من المؤسف غياب كيليني وايمري تشان لكن بقية اللاعبين بخير“.

وتابع ”عودة دوغلاس كوستا مهمة. خاض باولو ديبالا جلسة مران جيدة هذا الصباح. سيلعب دانييلي روجاني في قلب الدفاع. سيحصل على فرصة مهمة ونحن سعداء من أجله.

”الفريق في حالة ممتازة. خضنا تدريبات جيدة في الأيام الأخيرة من أجل وضع حجر الأساس للتأهل للدور المقبل، وبعدها نفكر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي أمام سبال“.

وقال اليغري إن فريقه سيعتمد أسلوبًا أكثر هجومًا في امستردام لتسجيل هدف خارج الديار.

وأضاف ”غدًا سيتعين علينا اللعب بطريقة هجومية وشجاعة أكبر من مباراة أتليتيكو مدريد؛ لأننا نرغب في التسجيل خارج الأرض.

”لا تحدث انتفاضات كثيرة مثل التي تحققت أمام أتلتيكو.

”أياكس أطاح بريال مدريد، وسبب مشكلات لبايرن ميونخ أيضًا خلال دور المجموعات. ستكون المباراة الأولى ضمن مباراتين وسنرى ما الذي سيحدث“.

وسحق أياكس منافسه ريال 4-1 خارج ملعبه ليبلغ دور الثمانية بالفوز 5-3 في مجموع المباراتين بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ الذي تعادل معه 1-1 في ميونيخ قبل التعادل 3-3 في امستردام.

ونشرت سكاي سبورتس التشكيلة المتوقعة للفريقين، والتي جاءت كالآتي: