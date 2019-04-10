موعد مباراة أياكس ضد يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في أمستردام، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق أياكس قد استطاع أن يلقن ريال مدريد درسًا قاسيًا في كرة القدم، بعدما نجح الفريق الهولندي في تحقيق فوز كبير بنتيجة (4-1)، ليتأهل لربع نهائي المسابقة.

ويعتمد أياكس بشكل كبير هذا الموسم على جيل شاب موهوب مطعّم بعناصر الخبرة، مكنه في ثمن النهائي من قلب تأخره أمام ريال مدريد 1-2 في هولندا، إلى فوز كبير 4-1 في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

ويخوض أياكس الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2003 باحثًا عن لقبه الخامس في المسابقة القارية، علمًا بأن مباراته ضد يوفنتوس ستكون استعادة لنهائي عام 1996 عندما خسر بركلات الترجيح، ما منح الفريق الإيطالي لقبه الثاني (والأخير حتى الآن) في دوري الأبطال.

وبات أياكس أول فريق هولندي يبلغ ربع النهائي منذ أيندهوفن 2007.

ويلتقي أياكس ويوفنتوس على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في أمستردام اليوم، وإيابًا على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو الثلاثاء المقبل، وفي نصف النهائي، سيلتقي الفائز في هذه المواجهة بالفائز بين مانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيين اللذين خاضا مباراة الذهاب أمس الثلاثاء، وحقق ”السبيرز“ الفوز بهدف نظيف.

فيما يعتمد النادي الإيطالي في المقام الأول على الكرة الدفاعية، ويمتلك يوفنتوس خط دفاع قويًا وصلبًا، في ظل امتلاكه عنصرين من أبرز المدافعين الموجودين حاليًا وهما جورجيو كيلليني وبونوتشي، ولم يستقبل سوى 6 أهداف فقط في مشواره بدوري الأبطال هذا الموسم.

وفي ظل التحفظ الدفاعي الذي يعتمد عليه يوفنتوس، يمتلك خط هجوم قويًا بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتينى باولو ديبالا، والكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINSports HD2، بتعليق حفيظ دراجي وسوار الذهب.