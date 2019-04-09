أخبار ليفربول وبرشلونة وريال مدريد والدوريات الخمس الكبرى

توجهت أنظار عشاق الساحرة المستديرة الثلاثاء، إلى مباراتي الذهاب في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي، وتوتنهام هوتسبير مع مانشستر سيتي.

ويوم الأربعاء ستكون هناك مواجهتان ناريتان، الأولى بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في ملعب أولد ترافورد، والثانية بين أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس الإيطالي بملعب يوهان كرويف أرينا.

ثنائية ليفربول

وضع ليفربول قدماً في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب بدور الثمانية التي أقيمت على ملعب ”آنفيلد“.

وأنهى ليفربول المباراة مبكراً، بعد هدفي الغيني نابي كايتا والبرازيلي روبرتو فرمينو، في الدقيقتين 5 و26، وكان بإمكان المصري الدولي محمد صلاح وفرمينو مضاعفة الغلة لأصحاب الأرض، ولكنهما لم يستغلا الفرص التي أتيحت لهما أمام مرمى الحارس الإسباني إيكر كاسياس.

وبذلك أصبحت فرصة ليفربول قوية للغاية في بلوغ الدور قبل النهائي، إذ يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب يوم الأربعاء 11 أبريل على ملعب ”الدراغاو“.

”الشمشون“ يسقط مانشستر سيتي

اقتنص توتنهام هوتسبير فوزاً غالياً على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”وايت هارت لين“، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعود الفضل في انتصار توتنهام إلى حارسه الفرنسي هوجو لوريس، الذي أنقذ ركلة جزاء من الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 13، قبل أن يسجل ”الشمشون“ الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، هدف السبيرز الوحيد في الدقيقة 78 من المباراة.

وتنتظر الفريقان موقعة حاسمة على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، حيث تظل جميع الاحتمالات مفتوحة.

برشلونة ودرس روما

أكد جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه تعلم الدرس جيداً من وداع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد روما الإيطالي.

وقال بيكيه: ”تعلمنا الدرس جيداً من موقعة روما الموسم الماضي، هي أشياء تحدث في كرة القدم، ولكن اللاعبين استوعبوا الدرس، وسيكون ذلك واضحاً في مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب ”أولد ترافورد“.

وكان برشلونة قد ودّع دوري الأبطال الموسم الماضي من دور الثمانية، بعد أن انتصر على روما 4-1 في كامب نو، قبل أن يخسر في ملعب الأولمبيكو بثلاثية نظيفة، ويودّع البطولة في مفاجأة مدوية.

زيدان يرفض مبابي

كشفت تقارير صحفية مفاجأة فيما يخص رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تراجع عن فكرة ضم مبابي إلى النادي الملكي هذا الموسم.

ورغم إعجاب زيدان بقدرات مبابي، وعلمه بأن ضمه إلى ريال مدريد سيكون بمثابة نقلة كبيرة للفريق، فإن زيدان تراجع عن الصفقة حالياً، لأن قيمتها ستؤدي إلى تآكل ميزانية الريال فيما يتعلق بالصفقات الجديدة، وعدم قدرته على ضم نجوم آخرين إلى صفوف النادي الملكي“.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في العالم بعد زميله في سان جيرمان أيضاً، البرازيلي نيمار دا سيلفا، 222 مليون يورو.

زيدان يضع تركيزه حالياً على 3 صفقات هي البلجيكي إدين هازاد نجم تشيلسي الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، والفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

شروط كونتي وصفقة إيكاردي

قالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن المدرب أنطونيو كونتي وضع شروطه على مائدة نادي إنتر ميلان الإيطالي، الراغب في التعاقد معه لقيادة النيراتزوري بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته الثلاثاء: ”وضع كونتي شروطه أمام رئيس النادي بيبي ماروتا ومالكه الصيني، وطلب الحصول على راتب سنوي صافي يبلغ 10 ملايين يورو، كي يوافق على تدريب الإنتر“.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو، برصيد 57 نقطة، قبل 7 جولات على نهاية المسابقة، في سباق المنافسة على حجز أحد المقاعد الأربعة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفشل المدرب الحالي لوتشيانو سباليتي في تحقيق طموحات إدارة وجماهير إنتر ميلان، بالمنافسة على الألقاب المحلية وكذلك الأوروبية هذا الموسم، بعد أن حجز يوفنتوس لقب الدوري لصالحه، وخروج الإنتر من كأس إيطاليا في دور الثمانية أمام لاتسيو، ووداع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، ثم الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، من دور الـ16 أمام انتراخت فرانكفورت الألماني.

وفي سياق متصل، قالت ”غازيتا ديلو سبورت“ إن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني أجرى اتصالاً بـ“واندا نارا“ زوجة ووكيل أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاستطلاع موقف المهاجم الأرجنتيني الدولي من الانتقال إلى الروخي بلانكوس الموسم المقبل.