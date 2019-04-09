فرينكي دي يونغ دي جاهز لمباراة يوفنتوس ضد أياكس أمستردام

أعلن إيريك تن هاج مدرب أياكس امستردام أن لاعب الوسط فرينكي دي يونغ بات جاهزًا لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الأربعاء، وعبّر عن أمله في مشاركة كريستيانو رونالدو مع المنافس أيضًا.

وتعرض دي يونغ، الذي سينتقل إلى برشلونة في نهاية الموسم، لإصابة في الكاحل في انتصار يوم السبت 4-1 على فيليم تيلبورغ في الدوري، لكن عودته ستمنح دفعة كبيرة لأياكس الذي تفوق على ريال مدريد حامل اللقب في دور الستة عشر.

وقال تن هاج في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: ”سنخوض تحديًا كبيرًا آخر، لكننا نتطلع لذلك، التحديات تزداد صعوبة. فاق فريقي التوقعات في عدة مناسبات هذا الموسم ونرغب في تكرار ذلك غدًا“.

وعن مواجهة نجوم يوفنتوس قال: ”سيكون من الرائع أن نلعب ضد رونالدو. نرغب في قياس قدراتنا أمام الأفضل“.

وتحوم شكوك بشأن مشاركة رونالدو في المباراة بسبب إصابة في الفخذ، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وكانت آخر مرة لعب فيها مع بطل إيطاليا في الدور السابق أمام أتلتيكو مدريد وسجل ثلاثية، ليقود يوفنتوس لانتفاضة رائعة.

وأضاف تن هاج: ”سيفتقد يوفنتوس لاعبين أصحاب خبرة. لكن مثل كل الفرق الكبرى الأخرى في أوروبا فإنه يملك العديد من البدائل الرائعة“.