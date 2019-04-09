مباراة يوفنتوس ضد أياكس.. رونالدو يعود واستبعاد كيليني وإيمري تشان من قائمة السيدة العجوز

استقر ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، على قائمة فريقه التي ستواجه أيكاس أمستردام الهولندي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ابتعد أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن الملاعب، منذ نحو أسبوعين، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد صربيا ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020 في 25 آذار/مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يتطرق المدرب إلى جاهزية اللاعب المتوج خمس مرات بلقب دوري الأبطال (أربع مع ريال مدريد الإسباني وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي)، في المؤتمر الصحفي التقليدي عشية المباراة التي تقام ويستضيفها ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في أمستردام مساء الغد.

وفي مقابل عودة رونالدو، خلت تشكيلة أليغري من قلب الدفاع جورجيو كييليني المصاب، والذي لن يلعب غدًا.

كما خلت القائمة من الألماني إيمري تشان الذي تعرض لإصابة في الكاحل في المباراة ضد ميلان السبت الماضي، ضمن الدوري الإيطالي.