يوفنتوس يواجه أزمة جديدة قبل مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا

بات في حكم المؤكد غياب القائد والمدافع المخضرم جورجيو كيليني عن مباراة فريقه يوفنتوس على ملعب ”يوهان كرويف“ معقل أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية يوم الثلاثاء أن نبأ إصابة كيليني تسرب مساء الاثنين؛ ما يعني أن مشاركته أمام أياكس محل شك كبير.

وأبدى ماسيمليانو أليغري المدير الفني لليوفي قلقه من إصابة المدافع الدولي في عضلات ربلة الساق خلال الفوز على كالياري في الدوري المحلي ولم يتعاف منها بعد.

وشعر كيليني بالألم في نهاية تدريب أمس الاثنين، لكن سيتم اتخاذ القرار النهائي في وقت لاحق اليوم بشأن خوضه مباراة أياكس.

كما يغيب -أيضًا- الألماني إيمري كان عن المباراة بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال الفوز بهدفين مقابل هدف على ميلان يوم السبت الماضي، لكنه سيكون جاهزًا لمباراة العودة بعد أسبوع.

ومن المتوقع -أيضًا- غياب النجم كريستيانو رونالدو هداف اليوفي عن مباراة أياكس، بسبب إصابة تعرض لها الشهر الماضي في مباراة منتخب بلاده (البرتغال) أمام صربيا في تصفيات يورو 2020، غير أن تقارير أشارت أخيرًا لإمكانية لحاقه بالمباراة.