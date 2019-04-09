أبرز عناوين الصحافة الرياضية العالمية.. ثلاثي فخم على دكة بدلاء ريال مدريد (صور)

شكلت مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تجرى الثلاثاء والأربعاء الموضوع الأساسي لكل الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم.

كما اهتمت بتصريحات رئيس الحكومة الإسبانية المنزعج من تصريحات سابقة للمدرب بيب غوارديولا حول إسبانيا الإستبدادية، ومشاركة رونالدو أمام أياكس والصراع عن بعد بين أليغري وغوارديولا.

الصحف الإسبانية

ماركا

خصصت الصحيفة المدريدية صفحتها للحوار الذي أجرته مع بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية والذي تحدث عن تصريحات غوارديولا وقال : يزعجني أن يقول غوارديولا إن إسبانيا بلد استبدادي .“

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى وجود ما أسمته بالثلاثي الفخم على دكة بدلاء ريال مدريد، وهم زين الدين زيدان وتشابي ألونسو وراؤول جونزاليس الذين يقدرون فرق النادي.

سبورت

ركزت سبورت على لقاء مانشستر يونايتد وبرشلونة وكتبت :“ 11 لاعبًا الأكثر اختيارًا في أولد ترافورد “ في إشارة لكون فالفيردي سيستعمل تشكلته الأفضل في اللقاء مع بداية ديمبيلي.

كما تحدثت عن كون ميسي هو الحصان الأسود لمانشستر يونايتد، واهتمت بلقاء توتهام ومانشستر سيتي من خلال عدم ثقة غوارديولا في منافسه، بينما أكدت أن ليفربول سيحاول حسم المواجهة مبكرًا أمام بورتو.

الموندو ديبورتيفو

الصحيفة الكاتالونية ركزت بدورها على مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد من خلال تحليل طريقة لعب الفريق الإنجليزي وكتبت عنوانًا جاء فيه :“ هكذا يلعب مانشستر يونايتد ”.

كما اهتمت الصحيفة بالمواجهة الأولى بين غوارديولا وبوكيتينو في دوري الأبطال.

آس

الصحيفة الإسبانية تحدثت عن تألق البلجيكي إيدين هازارد رفقة تشيلسي مؤكدة أنه قام :“ بعرض احتفالي أمام ويستهام .“

كما اهتمت الصحيفة بكون فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد سيقدم للقميص الجديد للمنتخب البرازيلي.

الصحيفة اهتمت بلقاء ليفربول وبورتو وكتبت :“ هل يفرمل كاسياس ليفربول “ كما اهتمت بمواجهة توتنهام ومانشستر سيتي.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

الصحيفة اهتمت بالمواجهة غير المباشرة بين يوفنتوس ومانشستر سيتي المرشحين للقاء في نصف النهائي وكتبت “ ماكسيميليانو والسيتي ، تحدي على بعد بين أليغري وغوارديولا الذي سيبدأ أمام توتتنهام كمدرب سبق له الفوز بدوري الأبطال وهو المدرب الوحيد بين الثمانية في ربع النهائي.

توتو سبورت

الصحيفة ركزت على مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من لقاء أياكس مؤكدة أنه سيلعب ليعطي حلولاً للمدرب أليغري مع التأكيد أن القرار النهائي سيكون يوم اللقاء.

كما تحدثت الصحيفة عن القلق حول إصابة كيليني أمام كالياري والتي قد تعيق لعبة لقاء أياكس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أوروبا النقاش الكبير “ مع الإشارة إلى الصراع بين توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول وبورتو.

الصحيفة أيضًا تحدثت عن حماية المدرب الألماني توماس توخيل لنجم باريس سان جرمان كليان مبابي.

فرانس فوتبول

الصحيفة الفرنسية في عددها الأسبوعي ركزت على نجمي المنتخب الفرنسي بول بوغبا وكليان مبابي وكتبت :“ بوغبا طريق نحو ريال مدريد “ و “ كليان مبابي يلتقي الملك بيليه ”.