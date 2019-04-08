الجدل حول تقنية حكم الفيديو مستمر.. ضمن أبرز 5 لقطات مع نهاية الجولة الـ31 للدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس على ميلان 2-1 لكنه سيضطر للانتظار لأسبوع آخر على الأقل للاحتفال بلقبه الثامن على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، عقب تعادل نابولي صاحب المركز الثاني 1-1 على أرضه أمام جنوى الذي طرد منه لاعب.

* تقنية حكم الفيديو المساعد تفشل في حل مشكلة تذبذب مستوى الحكام

لا تزال تقنية حكم الفيديو المساعد تعاني للتعامل مع عدم الاتساق في تطبيق القواعد، خاصة فيما يتعلق بلمسة اليد.

ويوم السبت الماضي، حُرِم ميلان من ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة بعد أن انزلق ألكسندر ساندرو ليمنع تمريرة عرضية من هاكان شالهان أوغلو من مسافة قريبة ليحتسب الحكم ركلة ركنية.

وأظهرت نظرة دقيقة للإعادة أن الكرة اصطدمت بمرفق المدافع، لكن السؤال هو هل كانت هناك شبهة تعمد من اللاعب البرازيلي عند إبعاده الكرة بمرفقه؟

وفسر الحكم هذا الشك لصالح يوفنتوس واحترم ما تنص عليه قواعد تقنية حكم الفيديو المساعد، والتي تشير إلى أن هذا النظام يجب أن يطبق فقط لتصحيح خطأ ”واضح لا لبس فيه“.

* ساسولو ليس محظوظًا بما يكفي

خلال مباراة ساسولو أمام لاتسيو، والتي جرت عقب 24 ساعة من لقاء يوفنتوس، بدا أن مانويل لوكاتيلي غير محظوظ.

وانزلق لوكاتيلي لاعب ساسولو ليمنع تمريرة عرضية من جيل باتريك، لكن الكرة اصطدمت بأعلى فخذه وارتدت نحو يده ليحتسب الحكم ركلة جزاء. وأكد الحكم قراره عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد وهو ما استغرق نحو أربع دقائق كما حدث في لقاء يوفنتوس.

وقال روبرتو دي تسربي، مدرب ساسولو: ”القواعد تقول إنه إذا ما ارتدت الكرة من أي جزء من الجسم ولمست الذراع، فإنها لا تحتسب لمسة يد أو ركلة جزاء. هذا خطأ واضح“.

وسدد تشيرو إيموبيلي ركلة الجزاء. وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

* مدرب جنوى يطالب بالاتساق في تطبيق تقنية حكم الفيديو

ثبتت مدى فائدة تقنية حكم الفيديو المساعد في لقاء جنوة أمام نابولي.

وتم توجيه إنذار لستيفانو ستورارو، لاعب وسط جنوى، في البداية بسبب التحامه مع البرازيلي آلان في الهواء خلال التعادل 1-1. ونبه القائمون على تقنية حكم الفيديو المساعد حكم المباراة إلى الأمر، وبعد التشاور بين الجانبين على جانب الملعب، غير الحكم قراره إلى طرد.

ورغم ذلك، اشتكى تشيزاري برانديلي، مدرب جنوى، من عدم وجود اتساق في قرارات الحكام.

وقال: ”إذا ما أبلغتني أن جميع الالتحامات في الهواء ستواجه ببطاقة حمراء مباشرة، فإنني سأقبل بذلك. نريد أن نرى حالة من الاتساق في القرارات“.

*فروزينوني يصنع التاريخ ولو قليلًا في مباراته أمام فيورنتينا

فاز فروزينوني صاحب المركز قبل الأخير بمباراتين متتاليتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الأولى بفضل الانتصار المفاجئ 1-صفر على فيورنتينا والذي جاء عقب أربعة أيام فقط من تغلبه على بارما 3-2.

ويمضي الفريق موسمه الثاني فقط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وذلك على مدار تاريخه الممتد 107 سنوات إذ هبوط عقب ظهوره الأول في موسم 2015-2016 بعد أن فاز بثمان من بين 38 مباراة.

واستطاع الفريق الفوز خمس مرات، حتى الآن، من بين 31 مباراة ويواجه شبح الهبوط ثانية هذه المرة على الرغم من أن الانتصار يوم الأحد قلص الفارق بينه وبين إمبولي، وهو أقل الفرق التي تقع فوق منطقة الهبوط إلى خمس نقاط فقط.

وقال ماركو باروني، مدرب الفريق: ”لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لكننا لن نستسلم. نعرف أن الأمر سيكون صعبًا ولا يمكننا تحمل أي هفوات لكن لا يضيرنا أن نحلم“.

*لاعب من نابولي يستلقي على الأرض خلف الحائط الدفاعي

استلقى آلان لاعب وسط نابولي على الأرض خلف الحائط الدفاعي للفريق خلال مباراة أمام جنوى.. وهي طريقة غير مألوفة لصد أي كرة تمر ”أسفل الحائط“ عند تنفيذ الركلة الحرة.