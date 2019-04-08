عناوين الصحف الرياضية العالمية: رسائل دعم لمدرب إشبيلية.. و“القاتل سواريز“

شكل إعلان يواكيم كاباروس، مدرب إشبيلية، إصابته بسرطان الدم، وتألق الثنائي ليونيل ميسي وسواريز في برشلونة وتأهل واتفورد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بقرب تتويج الثنائي مويس كين وكريستيانو رونالدو بأول لقب في الدوري الإيطالي، وفشل باريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي مبكرًا.

الصحافة الإسبانية

ماركا

وجهت الصحيفة الإسبانية رسالة دعم لمدرب إشبيلية يواكيم كاباروس، الذي كشف عن إصابته بسرطان الدم، وكتبت: ”الكثير من القوة يواكيم“.

كما اهتمت ببقاء حلم خيتافي في التأهل لدوري الأبطال ومحافظته على المركز الرابع بفوز صعب على بلباو.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ومساهمته الحاسمة بأهدافه في توقيت صعب لإنقاذ برشلونة، وكتبت: ”القاتل سواريز“.

كما قامت الصحيفة بدعم مدرب إشبيلية خواكيم كاباروس وتحدثت عن إعلانه الإصابة بسرطان الدم.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، وكتبت: ”أفضل ثنائي في أوروبا 66 هدفًا“، سجل منها ميسي 43 هدفًا وسواريز 23 هدفًا.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، وكتبت: ”كوتينيو يرغب في البقاء“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل واتفورد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز مثير على وولفرهامبتون، وأكدت أن الإسباني جيرارد دولوفيو قلب النتيجة لصالح فريقه الذي كان متأخرًا بهدفين.

الصحيفة تحدثت عن هزيمة آرسنال وفشله في استعادة المركز الثالث.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قرب حسم يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي من خلال الثنائي مويس كين وكريستيانو رونالدو، وكتبت: ”الثنائي البطل“، في إشارة لكون الثنائي سيحتفل بأول لقب له في الدوري الإيطالي برفقة يوفنتوس.

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على أخطاء التحكيم في إيطاليا من خلال فشل تحكيم الفيديو في منع الظلم، وكتبت: ”الفار الظالم“، خصوصًا في لقاء يوفنتوس وميلان، كما أكدت أن هناك توجهًا للاعتذار لميلان بسبب عدم منحه ضربتي جزاء.

كما اهتمت الصحيفة بكثرة الفرق المتنافسة حول مقعد في دوري الأبطال ووصفته بالازدحام.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفشل باريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي مبكرًا، وتعادله مع ستراسبورغ، وأكدت أنه لا معنى للفرح.

كما اهتمت الصحيفة بأولمبيك مارسيليا، الذي تحدثت عن اتصاله بالمدرب الفرنسي لوران بلان لتحمل المسؤولية التقنية الموسم المقبل.