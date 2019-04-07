تطور هام حول إصابة كريستانو رونالدو

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس، إلى التدريبات الجماعية، قبل مباراة البيانكونيري مع منافسه أياكس الهولندي، يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب شبكة ”سبورت ميدياست“ فإن كريستيانو رونالدو شارك في تدريبات يوفنتوس الجماعية بشكل جزئي، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتعافى قبل مواجهة أياكس.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على أياكس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، قبل أن يلتقيا مجددًا يوم 16 إبريل.

وأضافت الشبكة أن البرازيلي دوغلاس كوستا، سيكون جاهزًا لمباراة يوفنتوس، بعدما تعافى من الإصابة، فيحين يحيط الغموض بموقف إيمري كان، بعد إصابته أمام ميلان أمس السبت.

وتعرض رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، للإصابة في عضلات الفخذ الأيمن، مع منتخب بلاده البرتغال أمام صربيا، يوم 25 مارس، في تصفيات يورو 2020.