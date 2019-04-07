ماذا قال دي يونغ عن مباراة أياكس ضد يوفنتوس وإمكانية غياب كريستيانو رونالدو؟

قلل فرانكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام والمنتقل إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، من أهمية الأنباء التي تتحدث عن إمكانية غياب كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على أياكس، يوم الـ10 من شهر أبريل/نيسان الجاري، فيما يقام لقاء الإياب بملعب أليانز ستاديوم في تورينو يوم الـ16 من الشهر ذاته، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب رونالدو عن آخر لقاءين ليوفنتوس في بطولة الدوري بداعي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا قبل أسبوعين.

وذكرت تقارير أن الكشف الطبي أظهر عدم وجود ضرر في الألياف العضلية لرونالدو بموقع الإصابة، وقد يشارك ضد أياكس.

وقال دي يونغ في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، عقب مساهمته في فوز فريقه على نظيره فيليم تيلبورغ: ”رونالدو يمكن أن يغيب عن لقاء أياكس، ويمكن أن يلعب في النهاية ذلك لا يهمني“.

وأضاف: ”يوفنتوس هو أحد المرشحين المفضلين للفوز بدوري الأبطال، لكننا أظهرنا ما يمكننا فعله في أوروبا وإذا قمنا بتحسين بعض الأشياء، يمكننا أن نجعل الأمر صعبًا على الجميع“.

وتابع: ”يوفنتوس أفضل قليلًا من ريال مدريد هذا الموسم لذلك نحن بحاجة إلى شيء أكثر مما قدمناه ضد الريال، لكن لدي ثقة كافية في فريقي“.

وكانت قناة FoxSports، أشارت إلى أن دي يونغ أنهى مباراة تيلبورغ مع كاحل مُلتوي، لكن من المتوقع أن يلعب ضد يوفنتوس، مشددة على أن اللاعب بنفسه صرح أنه بخير وسيلعب.