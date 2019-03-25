استبعاد إقامة مباريات من الدوري الإيطالي في الصين قريبًا

قال جايتانو ميتشيكي، رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إنه من المستبعد إقامة مباريات من المسابقة في الصين خلال المستقبل القريب، لكن قد يتم نقل مباريات من كأس إيطاليا.

وذكرت مصادر مقربة من الاتحاد الإيطالي، يوم الجمعة، أنه سيتم مناقشة إمكانية إقامة مباريات من الدوري في الصين في غضون ثلاث سنوات خلال اجتماع مع مسؤولين صينيين.

ورغم ذلك استبعد ميتشيكي، رئيس الرابطة، بعد الاجتماع، إقامة مباريات من الدوري في الصين قريبا، وقال للصحفيين: ”لا أعتقد أننا يمكن أن نسير في هذا الطريق في السنوات القليلة المقبلة. يمكن مناقشة إقامة كأس السوبر أو بعض مباريات كأس إيطاليا“.

واقترح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، إقامة بعض الجولات الافتتاحية من الدوري الإيطالي في دول أوروبية أخرى.

وقال: ”أود استخدام أغسطس لخوض بعض مباريات الدوري في أوروبا. لماذا لا نبدأ الموسم في باريس ولندن وبرلين ومدريد أو برشلونة؟“

وأضاف: ”الجماهير الإيطالية لن تفقد فرصة حضور المباريات بسبب وجود الكثير منهم على الشواطئ في كافة الأحوال“.

وفي العام الماضي أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن خططها لإقامة مباراة بين الجارين جيرونا وبرشلونة في ميامي بالولايات المتحدة، لكن الاتحاد المحلي عارض الفكرة بعد الموافقة عليها في البداية.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) نقل إياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز إلى مدريد بعد أعمال شغب من المشجعين خارج استاد في بوينس أيرس وتسببت في إلغاء المباراة الحاسمة للقب.

واعتادت إيطاليا إقامة كأس السوبر، بين بطلي الدوري والكأس، في الخارج وأقيمت النسخة الأخيرة في السعودية مطلع العام الجاري.