إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع راكيتيتش نجم وسط برشلونة

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة خلال الصيف المقبل، في إطار خطة النادي الإيطالي لتجديد شكل الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية اليوم الجمعة، عن إجماع إدارة إنتر على جلب راكيتيتش بعد ظهوره بمستوى كبير سواء مع كرواتيا أو برشلونة، وحاجة الفريق إلى قائد ذي خبرة بمنطقة الوسط.

والجدير بالذكر أن إدارة برشلونة قد توافق على بيع نجمها الكرواتي، خاصة بعد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ نجم أياكس مقابل 75 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة فسيكون هناك اجتماع بنهاية الموسم بين بيبي ماروتا المدير الرياضي للنيراتزوري مع كل من لوتشيانو سباليتي المدير الفني، ومسؤولين آخرين في النادي لتحديد خطة الموسم المقبل، وعلى رأسها التعاقد مع راكيتيتش.